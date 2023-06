Pique toži teniško zvezo

Investicijska skupina Kosmos od Mednarodne teniške zveze (ITF) terja 50 milijonov dolarjev (45,7 milijona evrov) odškodnine zaradi kršitve dogovora o organizaciji Davisovega pokala, je sporočil njen predsednik, nekdanji nogometaš Gerard Pique.

»Po odpovedi tekmovanja s strani ITF je zdaj nastal spor, v katerem zahtevamo do 50 milijonov dolarjev odškodnine,« je nekdanji igralec Barcelone dejal v intervjuju za dnevnik Marca. »Več ne moremo povedati zaradi omejitev glede zasebnosti,« je dejal o podrobnosti napovedane tožbe.

Kosmos je leta 2018 sklenil 25-letno pogodbo z ITF za organizacijo Davisovega pokala, vendar se je januarja lani mednarodna zveza odločila, da ponovno prevzame nadzor nad tekmovanjem in prekine pogodbo s podjetjem nekdanjega nogometaša.

Slednji je v postopku vložil pritožbo na športno razsodišče (Cas) v Lozani proti ITF zaradi neupravičene kršitve pogodbe. Vir, ki je seznanjen s tem, pa je pojasnil, da stranema ni uspelo doseči poravnave. «Verjamemo, da je to, kar smo naredili z Davisovim pokalom, izjemen uspeh. Prevzeli smo tekmovanje, ki je bilo v zatonu, na najnižji ravni. In kar zadeva šport, gospodarstvo in gledanost smo povsem preuredili turnirja,« je za madridski dnevnik dejal Pique.

»Številke govorijo same zase, saj so se prihodki v samo enem letu povečali za štirikrat, število sponzorjev pa se je s treh povečalo na 15. A potem je leta 2020 prišla svetovna pandemija, ki je vse spremenila. Ne le v tenisu, v vseh športih,« je še pojasnil Katalonec.

Vstop Kozmosa je pripeljal do preoblikovanja formata Davisovega pokala od leta 2019. Odpadli so priljubljeni dvoboji doma in v gosteh ter dvoboji s petimi nizi, ki so bili na sporedu skozi vso leto. Uveden je bil turnirski format zaključnega turnirja v enem ali dveh delih s 16 najboljšimi svetovnimi ekipami ob koncu sezone.

A sodelovanje med Kosmosom, ki naj bi tekmovanju vnesel svež veter in finančno podporo, in ITF je začelo pešati, mednarodna zveza pa se je januarja letos odločila tekmovanje vrniti pod svoje okrilje. Pri tem je sicer ohranila format zaključnih turnirjev z 16 najboljših svetovnih ekip.