Po sušnih 18 letih v velikem finalu spet Američan (VIDEO)

Ameriški teniški igralec Taylor Fritz je prvi finalist zaključnega turnirja najboljše osmerice ATP v Torinu. Po dveh urah in 21 minutah je v prvem polfinalu s 6:3, 3:6 in 7:6 (3) strl odpor Nemca Alexandra Zvereva in se prvič uvrstil v sklepni dvoboj tega tekmovanja.

Potem ko sta si tekmeca na podoben način izmenjala prva niza, uvodnega je dobil Fritz, drugega pa Zverev, je odločitev o zmagovalcu padla šele ob koncu tretjega. Oba sta imela svoje priložnosti, a je ameriški as tri žogice za »break« ubranil v peti in dve v enajsti igri, nemški zvezdnik pa je ubranil tri žogice za odvzem servisa v osmi igri. Predčasne odločitve tako ni bilo. V podaljšani igri je Zverev naredil preveč neizsiljenih napak, tekmec pa je z »winnerjem« končal dvoboj.

Fritz se je tako uvrstil v 16. finale na turnirjih najvišje ravni, prvič pa je napredoval v zaključni obračun sklepnega turnirja. Pred tem je enkrat igral v polfinalu, in sicer leta 2022, ko je na turnir prišel kot prvi rezervist. Doslej je 27-letni Američan osvojil osem turnirjev, na svetovni lestvici pa bo v ponedeljek na četrtem mestu prehitel Rusa Danila Medvedjeva.

V finalu se bo Fritz pomeril bodisi z Italijanom Jannikom Sinnerjem bodisi z Norvežanom Casperjem Ruudom. S prvim je igral že v skupinskem delu Torina in izgubil po dveh nizih.

Zadnji Američan v finalu zaključnih mastersov je bil leta 2006 James Blake, ki je nato izgubil proti Švicarju Rogerju Federerju. Zadnji igralec ZDA z lovoriko na tem tekmovanju pa je Pete Sampras leta 1999.

Nemški zvezdnik ostaja pri 23 lovorikah

Zverev bo ostal pri 23 zmagoslavjih na turnirjih serije ATP, drugič pa je moral priznati premoč tekmecu v polfinalu zaključnega tekmovanja (2019). Tega je sicer osvojil dvakrat, in sicer v letih 2018 in 2021. Sedemindvajsetletni Nemec je naskakoval 70. zmago v sezoni 2024, v kateri je odigral 90 posamičnih dvobojev.

V Torinu sta znana tudi prva finalista turnirja dvojic. To sta postala Nemca Kevin Krawietz in Tim Pütz, ki sta z 2:6, 6:3, 11:9 ugnala avstralsko navezo Max Purcell-Jordan Thompson.