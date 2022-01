Po teniški klasiki za 21. naslov Nadalu čestital tudi Đoković

Na zmago Rafaela Nadala na odprtem teniškem prvenstvu Avstralije v Melbournu, s katero je Španec prišel do rekordnega 21. naslova na tekmovanjih za grand slam, sta se s čestitkama že odzvala tudi največja tekmeca pri zbiranju lovorik, Švicar Roger Federer in Srb Novak Đoković.

Pred Avstralijo so bili vsi trije največji zvezdniki svetovnega tenisa izenačeni pri 20 zmagah na grand slamih. Zdaj je na prvem mestu prvič v karieri sam Nadal, ki je po uspehu in preobratu proti Rusu Danilu Medvedjevu po več kot petih urah garanja prišel do druge avstralske zmage. Na OP Avstralije je sicer že slavil leta 2009, na zadnji stopnički v Melbournu pa je klonil v letih 2012, 2014, 2017 in 2019.

Nadalu sta prek družbenih omrežij oba tekmeca že čestitala za dosežek.

Še pred nekaj meseci sta se šalila o berglah

»Kakšna tekma. Mojemu prijatelju in velikemu tekmecu Nadalu velike čestitke za to, da je postal prvi z 21 zmagami,« je na instagramu zapisal Švicar. »Še pred nekaj meseci sva se šalila, da sva oba na berglah. Izjemno. Pravega šampiona ne smeš nikoli podcenjevati, tvoj izjemen pristop, vztrajnost in delo pa so navdih tudi zame. V čast mi je, da si deliva to teniško ero ter da mi že 18 let pomagaš, da sem še boljši,« je še dodal Federer, ki še okreva po poškodbi kolena.

Đoković bi imel tudi sam možnost, da kot prvi pride do številke 21, a je po vroči športno-politični sagi pred Melbournom ostal brez nastopa, Nadalu pa je športno čestital prek twitterja.

»Čestitke Rafaelu Nadalu za 21. grand slam. Izjemen dosežek. Njegov izjemen borbeni duh je spet odločil tekmo,« je zapisal Đoković.