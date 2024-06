Italijanka po velikem podvigu: Morda sem pozneje dozorela kot kolegice

V finalu odprtega teniškega prvenstva Francije bosta igrali prva igralka sveta Poljakinja Iga Šwiatek in Italijanka Jasmine Paolini. Šwiatek je bila v polfinalu boljša od Američanke Coco Gauff s 6:2 in 6:4, Paolini pa je premagala Rusinjo Miro Andrejevo s 6:3 in 6:1. Medtem ko bo za Poljakinjo to tretji zaporedni finale v Roland Garrosu in priložnost za peti grand slam naslov, bo Italijanka prvič v karieri igrala v finalu turnirja velike četverice. Finale bo na sporedu v soboto ob 15. uri.

Oba polfinala sta bila odločena v dveh nizih, v obeh primerih pa sta slavili starejši in izkušenejši igralki; 23-letna Šwiatek je ugnala tri leta mlajšo Gauff, 28-letna Paolini pa je odpravila 17-letno Rusinjo Andrejevo. Za slednji je bil to največji dosežek v karieri. Italijanka je doslej na grand slamih le enkrat prišla do četrtega kroga, letos v Melbournu, v Parizu je bila trikrat v drugem krogu, Andrejeva pa se je šele drugič v članski konkurenci preizkusila v Roland Garrosu.

Dvoboj med Poljakinjo in Američanko se je končal v korist prve. FOTO: Bertrand Guay/AFP

Rusinja je najmlajša polfinalistka na grand slamih po Martini Hingis 1997, na novi lestvici WTA pa bo napredovala med prvih 25 igralk na svetu. Še pred 16 meseci je Andrejeva igrala v mladinski konkurenci.

Paolini, ki je v karieri osvojila dva turnirja WTA, letos v Dubaju in 2021 v Portorožu, je tretja Italijanka v finalu Roland Garrosa po Sari Errani in Francesci Schiavone, ki je v Parizu zmagala 2010. Zadnja zmagovalka grand slama iz Italije je Flavia Pennetta (US Open 2015). Paolini je bila marca 2023 na 70. mestu lestvice WTA, z uvrstitvijo v finale pa si je že zagotovila sedmo mesto na svetu.

»Morda sem malo pozneje igralsko dozorela kot druge kolegice, a moje vodilo je bilo vedno sanjati visoko, da dosežem največ. Uvrstitev v finale Roland Garrosa je velikanski uspeh,« je po dvoboju povedala Italijanka. »Pred dvobojem sem bila malce nervozna, saj me je Mira pred enim mesecem v Madridu premagala, a z vsako točko sem postajala bolj sproščena in suvereno končala dvoboj,« je dodala Paolini.

Iga Šwiatek FOTO: Emmanuel Dunand/AFP

Iga Šwiatek se je tretjič zaporedoma uvrstila v zaključno dejanje drugega turnirja sezone za grand slam, tako da bo imela v soboto priložnost za četrti naslov v zadnjih petih letih na pariškem pesku oziroma peto lovoriko na največjih turnirjih ob US Opnu 2022.

Za 23-letno Poljakinjo jubilejna dvajseta zmaga v nizu

Za 23-letno Poljakinjo je bila to jubilejna dvajseta zmaga v nizu v Parizu in osemnajsta letos na pesku. Pred Parizom je osvojila oba pripravljalna turnirja masters v Madridu in Rimu. »Dvoboj je bil kar napet, predvsem v drugem nizu je bilo nekaj odvzemov servisa. Do konca sem se držala svojega taktičnega načrta,« je po dvoboju povedala Poljakinja, ki je od izenačenega dvoboja v drugem krogu proti Naomi Osaki v naslednjih štirih partija izgubila skupaj le 14 iger.

Coco Gauff FOTO: Yves Herman/Reuters

Za 20-letno Gauff je bil to tretji zaporedni polfinale na grand slamih. Lani septembra je osvojila US Open, letos pa je pokleknila tako v Avstraliji proti kasnejši zmagovalki Arini Sabalenki kot danes v Parizu. Američanka je na zadnjih petih turnirjih izgubila v polfinalu, proti Šwiatek pa po dvanajstem dvoboju ostaja pri eni zmagi. Vseh enajst porazov je doživela v dveh nizih.