Nepredvidljivi Bolgar s popolno igro ustavil Carlosa Alcaraza

Grigor Dimitrov je na teniškem mastersu v Miamiju pripravil presenečenje in v četrtfinalu premagal prvega nosilca Carlosa Alcaraza. Bolgar, sicer 11. nosilec, je Španca premagal s 6:2 in 6:4 in se bo v polfinalu pomeril z Nemcem Alexandrom Zverevom. Ženski finale turnirja WTA 1000 je Danielle Collins – Jelena Ribakina.

Dimitrov je udarno začel in povedel s 3:0, Alcarazu, ki je po zmagi v Indian Wellsu lovil zaporedni naslov, ni uspelo nadoknaditi zaostanka.

V drugem nizu se je sicer drugi igralec sveta vrnil v igro po zaostanku z 1:4, a je Dimitrovu znova uspel brejk, s čimer je zapečatil drugo zaporedno zmago nad Špancem po Šanghaju.

»Na Kitajskem sem naredil več napak kot danes. Mislim, da je danes igral še bolje. Igral je zelo dobro. Na današnji tekmi nisem našel nobene rešitve. Njegova igra je bil popolna,« je bolgarskemu tekmecu polaskal Alcaraz.

»Na splošno mislim, da moraš za zmago proti njemu igrati po svojih najboljših močeh,« pa je dejal Dimitrov: »V tekmo sem vstopil zelo osredotočen z izjemno jasno predstavo, kaj moram na igrišču narediti.«

»Mislim, da sva odigrala zelo dobro tekmo in vesel sem, da sem zmagal,« je dodal Bolgar, ki se bo v polfinalu pomeril z Nemcem Alexandrom Zverevom.

Peti igralec sveta je gladko s 6:3 in 7:5 premagal Madžara Fabiana Marozsana (57. na lestvici ATP) in v žep pospravil vstopnico za polfinale.

Madžar je na svoji poti izločil dva igralca iz prve deseterice, Danca Holgerja Runeja in Avstralca Alexa de Minaura, proti Zverevu pa mu je »zmanjkalo goriva«.

Branilec naslova Rus Danil Medvedjev se bo v drugem polfinalu in ponovitvi finala z odprtega prvenstva Avstralije pomeril z Italijanom Jannikom Sinnerjem.

Pri 30 letih bo Američanka Danielle Collins (USA) igrals voj prvi finale. FOTO: Geoff Burke/Usa Today Sports Via Reuters Con

V ženskem delu je Američanka Danielle Collins v polfinalu Miamija gladko s 6:3 in 6:2 premagala Rusinjo Jekaterino Aleksandrovo, ki je v četrtem krogu premagala prvo igralko sveta, Poljakinjo Igo Šwiatek, nato pa še peto igralko sveta, Američanko Jessico Pegula.

»Spremljala sem vse njene dvoboje na tem turnirju, zabavno jo je bilo gledati, saj imava zelo podoben slog igre. Težko je, kadar je tako,« je po zmagi nad Aleksandrovo dejala Collins.

Collins, ki bo pri 30 letih igrala v svojem prvem finalu serije WTA 1000, se bo za naslov pomerila s Kazahstanko Jeleno Ribakino.

Pred tem je Ribakino do meja potisnila Belorusinja Viktorija Azarenka, preden je Kazahstanka zmagala s 6:4, 0:6 in 7:6 (2) in bo še drugo leto zaporedoma zaigrala v finalu tega turnirja. Lani je izgubila proti Čehinji Petri Kvitovi.