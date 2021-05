Polona Hercog uspešno preskočila prvo oviro, slovo Kaje Juvan

Kaja Juvan (na fotografiji) se je v drugem nizu dobro upirala favorizirani Poljakinji Igi Swiatek. FOTO: Benoit Tessier/Reuters



Poraz Kaje Juvan

Najboljša slovenska teniška igralkaje uspešno štartala v odprto prvenstvo Francije. V uvodnem krogu je po uri in 55 minutah igre s 6:1, 3:6 in 6:4 izločila 16. nosilko, NizozemkoHercogova je izjemno odprla dvoboj in po pičlih 31 minutah igre dobila prvi niz. V drugem je Bertensova , ki na svetovni lestvici drži 17. mesto, pokazala drugačen obraz, 30-letna Štajerka je naredila več napak in leto mlajša Nizozemka je poravnala izid. V odločilnem tretjem nizu je na začetku spet bolje kazalo Bertensovi, ki je vodila z 2:0, a je nato Hercogova izenačila, nakar se je jeziček na tehtnici spet nagnil na stran nizozemske tekmice, ki je si je priigrala prednost s 4:2.Toda naša najvišje uvrščena igralka na lestvici WTA (73. mesto) ni vrgla loparja v koruzo. Potem ko je nasprotnico ujela na 4:4, ji je odvzela začetni udarec, ohranila mirne živce in uspešno servirala za zmago v nizu in dvoboju. V drugem krogu se bo Hercogova pomerila z boljšo iz dvoboja med Nemkoin domačinkoŽe po uvodnem dvoboju pa se je od turnirja poslovila, ki je morala v dveh nizih priznati premoč branilki lovorike. Potem ko je 20-letna Ljubljančanka slabo začela in v prvem nizu klonila brez dobljene igre z 0:6, je v drugem favorizirani Poljakinji, devetouvrščeni na svetovni lestvici, nudila precej boljši odpor in po hudem boju izgubila s 5:7.