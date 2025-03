Povratnica Kaja Juvan uspešna v prvem krogu kvalifikacij

Slovenska teniška igralka Kaja Juvan je uspešno začela kvalifikacije za turnir serije WTA 1000 v Indian Wellsu, ko je v prvem krogu premagala Nemko Lauro Siegemund. Tekma je trajala natanko tri ure, Juvan pa je zmagala s 7:5, 6:7 (2), 6:4. Ta zmaga je za Juvan še posebej pomembna, saj je to njen drugi turnir najvišje ravni, na katerem nastopa z zaščitenim rankingom okoli najboljše stoterice, po več kot letu dni odsotnosti zaradi osebnih razlogov.

Kljub dolgi odsotnosti in padcu na 845. mesto na lestvici WTA, je Juvan pokazala izjemno vztrajnost in borbenost. Prejšnji teden je sicer izpadla v prvem krogu kvalifikacij v Austinu, kar je bilo za mnoge razočaranje, a tokrat je dokazala, da se vrača v formo. V Indian Wellsu se je spopadla z Nemko, ki na lestvici zaseda 84. mesto, in jo v tesnem obračunu premagala.

V drugem krogu kvalifikacij se bo Juvan pomerila z domačinko Whitney Osuigwe, ki je v prvem krogu premagala Španko Nurio Parrizas Diaz s 5:7, 6:2, 6:1. To bo zanjo še en pomemben preizkus, saj sta se Slovenka in Američanka doslej pomerili le enkrat, leta 2019, ko je v polfinalu turnirja serije ITF v Charlestonu po treh nizih zmagala Američanka.

Glavni turnir v Indian Wellsu se bo začel v sredo, ko se bodo v kalifornijski puščavi pomerili tudi moški na prvem mastersu sezone. Za Juvan bo to priložnost, da dokaže, da se lahko vrne med najboljše in da njena zmaga nad Siegemund ni bila zgolj naključje.