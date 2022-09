Prekletstvo branilcev naslova se nadaljuje

Avstralski teniški zvezdnik Nick Kyrgios je razočaral branilca naslova Rusa Danila Medvedjeva in se prvič v karieri uvrstil v četrtfinale odprtega prvenstva ZDA v New Yorku. Finalist Wimbledona je v osmini finala premagal prvega igralca sveta s 7:6 (11), 3:6, 6:3 in 6:2.

Prekletstvo branilcev naslova se torej na stadionu Arthur Ashe, zadnjem letošnjem turnirju za grand slam nadaljuje. Vse od Švicarja Rogerja Federerja leta 2008 nobenemu igralcu ni uspelo ubraniti naslova v New Yorku. Medvedjev pa ni izgubil le naslova na OP ZDA, temveč bo izgubil tudi prvo mesto na svetovni lestvici.

Daniil Medvedjev se poslavlja od New Yorka. FOTO: Corey Sipkin/ AFP

Kyrgios, sicer 25. igralec sveta, se bo v četrtfinalu pomeril z Rusom Karenom Hačanovom. »To je bil neverjeten dvoboj, očitno je imel Daniil kot branilec naslova velik pritisk na svojih ramenih. A dejstvo je, da sam zadnjih nekaj mesecev igram neverjetno,« je po zmagi dejal Kyrgios. »In kakšen kraj za to! Nabito polna hiša v New Yorku. Izredno sem hvaležen,« je dodal Avstralec.

Tekmeca je pohvali tudi Medvedjev in dejal, da je Kyrgios svojo igro dvignil na raven teniških velikanov Rafaela Nadala ali Novaka Đokovića. »Nick je danes igral nekako na ravni Novaka in Rafe,« je dejal 26-letnik, potem ko je mimo njega švignilo 21 neubranljivih začetnih udarcev in 53 winnerjev. »Če bo tako igral do konca turnirja, ima vse možnosti, da ga tudi osvoji,« je dodal Medvedjev.

Avstralsko veselje je podvojila Alja Tomljanović, ki je bila pred tem usodna za Sereno Williams. Po zmagi proti Ljudmil Samsonovi se je prvič uvrstila v četrtfinale. Tam jo čaka peta nosilka Ons Jabeur. Prvič bo med osmerico zaigrala tudi domača adutinja Coco Gauff.

Osmina finala:

Moški:

Matteo Berrettini (Ita/13) - Alejandro Davidovich (Špa) 2:6, 7:6 (2), 6:3, 4:6, 6:2

Casper Ruud (Nor/5) - Corentin Moutet (Fra) 6:1, 6:2, 6:7 (4), 6:2

Nick Kyrgios (Avs/23) - Daniil Medvedjev (Rus/1) 7:6 (13/11), 3:6, 6:3, 6:2

Karen Hačanov (Rus/27) - Pablo Carreno (Špa/12) 4:6, 6:3, 6:1, 4:6, 6:3

Ženske:

Cori Gauff (ZDA/12) - Zhang Shuai (Kit) 7:5, 7:5

Caroline Garcia (Fra/17) - Alison Riske (ZDA/29) 6:4, 6:1

Ons Jabeur (Tun/5) - Veronika Kudermetova (Rus/18) 7:6 (1), 6:4

Ajla Tomljanović (Avs) - Ljudmila Samsonova (Rus) 7:6 (8), 6:1