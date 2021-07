Roger Federer in Naomi Osaka na seznamu prijavljenih za OP ZDA

Naomi Osaka je prebrodila psihične težave. FOTO: Jewel Samad/AFP

Đoković brez oddiha

Teniška zvezdnikainsta med prijavljenimi za nastop na letošnjem odprtem prvenstvu ZDA. Švicar je po nastopu v Wimbledonu, kjer je izpadel v četrtfinalu, odpovedal nastop na olimpijskih igrah v Tokiu, Japonka pa se ravno na domačih igrah vrača po psihičnih težavah.Glavni del tekmovanja se bo v New Yorku začel 30. avgusta in končal 12. septembra. Federer bo takrat že zakorakal v peto desetletje svojega življenja, saj bo 8. avgusta praznoval 40 let. Dvajsetkratni zmagovalec turnirjev za grand slam je po Wimbledonu, kjer je izpadel proti Poljaku, tožil o bolečinah v dvakrat operiranem desnem kolenu, nastopa v New Yorku pa še ni uradno potrdil.Na prvotnem seznamu za OP ZDA sta pri moških tudiin. Srb bo najprej na OI v Tokiu poskušal osvojiti zlato kolajno, ki mu v karieri še manjka, nato pa bo v New Yorku lovil sezonski grand slam, potem ko je bil v letu 2021 najboljši že na OP Avstralije, Rolandu Garrosu in v Wimbledonu. Nadal je tako kot Federer odpovedal nastop v Tokiu, pred tem pa ni igral niti v Wimbledonu. Vrnil se bo v ZDA na turnirju v Washingtonu.V ženski konkurenci je na seznamu za nastop v New Yorku Avstralka. Številka ena lestvice WTA je dobila turnir na svetu travi, v Tokiu pa bo lovila zlato kolajno. V boju zanjo bo tudi Osaka, ki se bo na domačih OI vrnila v teniško karavano.Pred tem je Osaka po napredovanju v drugi krog odpovedala nadaljnje nastopanje na OP Francije, potem ko jo je vodstvo tekmovanja kaznovalo zaradi izpuščanja medijskih obveznosti. Kasneje si je Japonka vzela daljši premor od tenisa zaradi depresije in psihičnih težav.Olimpijski turnir v tenisu bo sicer v Tokiu potekal med 24. julijem in 1. avgustom.