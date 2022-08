Roger Federer počiva in še vedno zasluži največ

Nekdanji prvi igralec sveta Roger Federer, ki je zaradi poškodb z igrišč odsoten že skoraj 14 mesecev, je še vedno najboljše plačani teniški igralec na svetu. Poslovna revija Forbes je 41-letnega Švicarja še 17. leto zaporedoma uvrstila na prvo mesto seznama. V njej ocenjujejo, da je v preteklem letu zaslužil okrog 90 milijonov ameriških dolarjev.

Za Federerjem se je uvrstila Japonka Naomi Osaka (56,2 milijona), sledijo pa Američanka Serena Williams (35,1) Španec Rafael Nadal (31,4) in Srb Novak Đoković (27,1). Revija ocenjuje, da je najboljša deseterica lani zaslužila 316 milijonov dolarjev, od tega 285 milijonov zunaj igrišč. Vse kaže, da so za najboljše nagradni skladi vse manj pomembni in da je trend rasti denarnih nagrad pomemben predvsem za ostale igralce.

Serena Williams, ki se bo v prihodnjih dneh v New Yorku poslovila od tekmovalnega tenisa, je po Forbesu v karieri zaslužila 440 milijonov dolarjev. Federer naj bi zaslužil 1,09 milijarde. To je v športu uspelo tudi ameriškemu golfistu Tigerju Woodsu (1,72), portugalskemu nogometašu Cristianu Ronaldu (1,24), ameriškemu košarkarju LeBronu Jamesu (1,16) in argentinskemu nogometašu Lionelu Messiju (1,15).