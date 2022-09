Serena Williams opravila še z drugo nosilko

Danil Medvedjev se je zanesljivo prebil v tretje kolo odprtega prvenstva ZDA v New Yorku. Lanski zmagovalec ameriškega turnirja za grand slam in prvi igralec na jakostni lestvici ATP je v treh nizih premagal Francoza Arthurja Rinderknecha s 6:2, 7:5 in 6:3, njegova naslednja ovira bo Kitajec Yibing Wu.

Ljubitelji tenisa so na betonskih igriščih v Flushing Meadowsu z največjim zanimanjem seveda spremljali obračun Serene Williams. Štiridesetletna ameriška veteranka in ena najboljših teniških igralk vseh časov se je znova izkazala in na osrednjem igrišču Arthur Ashe izločila drugopostavljeno Estonko Anett Kontaveit s 7:6 (4), 2:6 in 6:2.

»Ljubim izzive in se rada spoprimem z njimi. Letos nisem odigrala veliko dvobojev, nekateri od njih so se mi povsem izjalovili, na turnirju v New Yorku pa je bilo poplačano moje trdo delo v minulem obdobju,« je po zmagi nad 16 let mlajšo igralko iz Estonije med drugim dejala 23-kratna zmagovalka turnirjev za grand slam, ki že od leta 2017 – tedaj je nazadnje zmagala na odprtem prvenstvu Avstralije v Melbournu – naskakuje rekordni dosežek Avstralke Margaret Court.

Williamsovo v naslednjem kolu čaka hrvaška Avstralka Ajla Tomljanović, ki je bila boljša od Rusinje Jevgenije Rodine z 1:6, 6:2 in 7:5. Po slovesih Leylah Fernandez (14. nosilka) in Barbore Krejčikove (23.) se pot Williamsove vsaj do četrtfinala nenadoma ne zdi več tako neverjetna, saj jo šele med osmerico najboljših teoretično lahko doleti dvoboj s katero od nosilk.

»Nikamor se mi ne mudi. Uživam pred tem občinstvom, nekaj malega še lahko dam od sebe in bomo videli. Sem precej dobra igralka, to počnem najbolje,« je dodala po slabih dveh urah in pol igre pred razgretim občinstvom in pod žarometi razprodanega štadiona Arthur Ashe.

Aljaž Bedene in Tamara Zidanšek v dvojicah

V tretje kolo turnirja z nagradnim skladom 60.102.000 dolarjev so se prebili še petopostavljeni Norvežan Casper Ruud po zmagi nad Nizozemcem Timom van Rijthovenom s 6:7 (4), 6:4, 6:4 in 6:4. Dvanajsti nosilec iz Španije Pablo Carreño Busta je bil boljši od Kazahstanca Aleksandra Bublika s 4:6, 6:4, 6:3 in 7:6 (5), trinajsti nosilec iz Italije Matteo Berrettini pa od Francoza Huga Grenierja z 2:6, 6:1, 7:6 (4), 7:6 (7).

Napredoval je tudi vročekrvni avstralski teniški igralec Nick Kyrgios, 23. nosilec turnirja je ukanil Francoza Benjamina Bonzija s 7:6 (3), 6:4, 4:6 in 6:4. Od pretendentov za končno zmago se je poslovil šestopostavljeni Kanadčan Felix Auger-Aliassime, zanj je bil usoden Britanec Jack Draper, ki je zmagal s 6:4, 6:4 in 6:4.

V ženski konkurenci se je poslovila petopostavljena Grkinja Maria Sakari, ki je morala priznati premoč Kitajki Wang Xiyu, ki je slavila s 3:6, 7:5 in 7:5. V tretje kolo je napredovala petopostavljena Tunizijka Ons Jabeur po zmagi nad Američanko Elizabeth Mandlik s 7:5 in 6:2, poleg nje pa tudi veliki ameriški teniški up Coco Gauff, ki je bila boljša od Romunke Gabriele Ruse s 6:2 in 7:6 (4).

Vsi trije slovenski predstavniki so izgubili dvoboje uvodnega kola. Za Kajo Juvan je bila usodna Španka Cristina Bucsa, za Tamaro Zidanšek Američanka Elizabeth Mandlik, za Aljaža Bedeneta pa Argentinec Pedro Cachin. Ljubljančan bo v četrtek znova stopil na sceno, v paru s Fincem Emilom Ruusuvuorijem ga čaka obračun z ameriško teniško navezo Robert Galloway/Alex Lawson. Andrejo Klepač in Čilenko Alexo Guarachi čaka dvoboj z Estonko Kontaveitovo in Američanko Shelby Rogers, Zidanškovo in njeno teniško partnerico, Madžarko Panno Udvardy, pa obračun z ukrajinsko-latvijsko kombinacijo Ljudmila Kičenok/Jelena Ostapenko.