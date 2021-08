Simona Halep se je vrnila z zmago, Rubljov hitro prek Karlovića

Simona Halep je imela težko nalogo, a Italijanko Camilo Gorgi, ki v letošnjem letu igra v izvrstni formi, ugnala v dveh nizih s 6:4 in 7:6 (3). Nekdanja prva igralka sveta, ki je turnir v New Yorku po težavah s poškodbo začela kot 12. nosilka, je z zanesljivim začetnim udarcem strla odpor Giorgijeve, nedavne zmagovalke Montreala. Halepova zaradi poškodbe, ki jo je utrpela v Rimu, ni igrala na OP Francije, OP Velike Britanije in na olimpijskih igrah. Nazadnje ji je generalko pred US Opnom v Cincinnatiju pokvarila še poškodba stegenske mišice, a 29-letnica je hitro razblinila namigovanja o novem hitrem slovesu v New Yorku.



Dvakratna osvajalka velikih slamov, ki je na US Opnu leta 2015 igrala v polfinalu, je osvojila kar 83 odstotkov točk na prvi začetni udarec (šest asov), v 93 minutah igre pa je Giorgijevi dovolila le do dveh priložnosti za odvzem servisa. V drugem kolu Romunko čaka spopad s srečno poraženko Slovakinjo Kristino Kučovo. Hud boj sta uprizorili Hrvatica Donna Vekić in Španka Garbine Muguruza, ki je na koncu slavila po dveh podaljšanih igrah s 7:6 (4) in 7:6 (5).

Rubljov hitro prek Karlovića

V ponovitvi povsem ameriškega finala iz leta 2017 so domači privrženci tenisa prišli na svoj račun: ​Sloane Stephens je tako kot pred štirimi leti ugnala rojakinjo Madison Keys, po uvodnem nizu, ki je s 6:3 pripadel Stephensovi, je Keysova odgovorila silovito in drugi niz dobila s 6:1. Dramatičen tretji niz je nato v podaljšani igri s 7:6 (7) pripadel 28-letnici s Floride, ki je vendarle ugnala dve leti mlajšo tekmico iz Illinoisa.



Sedmi igralec z lestvice ATP Andrej Rubljov ni izgubljal časa in hitro opravil s kvalifikantom Ivom Karlovićem. Hrvat je Rusu premoč priznal v treh nizih, bilo je 6:3, 7:6 (3) in 6:3. Poraženi finalist Cincinnatija je obračun odprl z vodstvom s 3:0 v igrah, 42-četni Karlović, ki se je na US Open uvrstil kot najstarejši kvalifikant v odprti eri, je v drugem nizu zagrozil z izenačenjem, a je Rubljov uspel ohraniti mirne živce v odločilni podaljšani igri, ki jo je dobil z winnerjem na svoj forehand. V tretjem nizu je bil promet spet bolj enosmeren: Rubljov je povedel s 5:3, nekdanji četrtfinalist OP ZDA pa je z zanesljivim serviranjem izsilil še eno napako Karlovića, ki je udarec z bekendom poslal v mrežo za končnih 6:3.



Nekdanji finalist, Južnoafričan Kevin Anderson, je v maratonskem obračunu ugnal Čeha Jirija Veselyja s 7:6 (1), 4:6, 3:6, 7:6 (5) in 7:6 (4). V povsem španskem obračunu je Bernabe Zapata Miralles, ravno tako v dolgih petih nizih, presenetil rojaka Feliciana Lopeza s 5:7, 7:6 (6), 4:6, 6:3 in 6:3. To je bila sploh prva zmaga v glavnem delu turnirja za 24-letnika iz Valencije.

