Simona Halep v dveh nizih zlomila Coco Gauff, Hurkacz izločil Kyrgiosa

Simona Halep, 15. nosilka turnirja, se bo pomerila proti sedmi nosilki Američanki Jessici Pegula, Karolina Pliškova pa proti Brazilki Beatriz Haddad Maia. Halepova, dvakratna zmagovalka odprtega prvenstva Kanade v letih 2016 in 2018, je bila v četrtfinalu boljša od 18-letne Američanke Coco Gauff. Deseto nosilko je premagala s 6:4 in 7:6 (2). Prvi niz je Romunka dobila brez večjih naporov, v drugem pa ji je Gauffova kar štirikrat odvzela servis. V podaljšani igri je 30-letnici končno uspelo dokončati svoje delo.

V polfinalu se bo pomerila z najvišjo nosilko, ki še ostaja na turnirju, še eno Američanko Jessico Pegula. Osemindvajsetletnica je v četrtfinalu izločila 46. igralko sveta Kazahstanko Julijo Putincevo s 6:3 in 6:3. Američanka lovi drugi letošnji finale na turnirjih masters. Polfinalni tekmici bosta prvič v karieri igrali med seboj.

V drugem polfinalnem obračunu se bosta pomerili Čehinja Pliškova in Brazilka Haddad Maia. Obe tenisačici sta v četrtfinalu potrebovali tri nize za napredovanje. Pliškova je premagala Kitajko Zheng Qinwen s 4:6, 6:4 in 6:4. Po izgubljenem prvem nizu je v nadaljevanju dvoboja vendarle bila boljša nasprotnica. Kljub temu je bila 19-letna Kitajka blizu zmage, ko je v zadnjem nizu povedla s 5:4, a je 30-letna Pliškova z vsemi svojimi izkušnjami dvoboj le obrnila v svojo smer.

Haddad Maia pa je nekoliko nepričakovano premagala 12. nosilko Švicarko Belindo Bencic, olimpijsko prvakinjo iz Tokia, z 2:6, 6:3 in 6:3 in se prvič uvrstila med najboljše štiri na turnirjih WTA 1000.

Hurkacz ustavil Kyrgiosa v Montrealu

Poljak Hubert Hurkacz je sinoči prekinil izjemen niz Avstralca Nicka Kyrgiosa na poti do polfinala odprtega prvenstva Kanade v Montrealu. Hurkacz je Kyrgiosa, ki je dobil zadnjih 15 od 16 dvobojev, premagal s 7:6 (4), 6:7 (5) in 6:1. Petindvajsetletni Poljak je po izenačenem dvoboju v prvih dveh nizih v tretjem s hitrim odvzemom servisa Avstralca le našel pod do prevlade. Avstralec je pred tem dvobojem dosegel izjemen niz z uvrstitvijo v finale Wimbledona, z zmago na turnirju v Washingtonu in z zmago nad prvim igralcem sveta Rusom Danilom Medvedjevom na tem turnirju.

V polfinalu se bo deseti igralec na svetovni lestvici pomeril z Norvežanom Casperjem Ruudom, ki je s 6:1 in 6:2 bil boljši od domačina Felixa Auger-Aliassima. V drugem polfinalu se bosta pomerila na turnirju nepostavljeni Britanec Daniel Evans, ki je premagal Američana Tommyja Paula z 1:6, 6:3 in 6:4, in Španec Pablo Carreño Busta. Triindvajseti igralec sveta je bil s 7:6 (4) in 6:1 boljši od Britanca Jacka Draperja.