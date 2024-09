Sinner in Šwiatkova zanesljivo na vrhu

Italijan Jannik Sinner je prepričljiva številka 1 moškega tenisa. Pred najbližjim zasledovalcem na svetovni lestvici, Nemcem Alexandrom Zverevom, ima kar 4305 točk prednosti. Tretji je Španec Carlos Alcaraz, ki je sinoči popeljal Evropo do zmage nad preostankom sveta v Laverjevem pokalu. Med najboljšimi 1000 igralci so le trije Slovenci.

Najboljši slovenski igralec na svetovni lestvici je Bor Artnak na 389. mestu. Med najboljšimi 1000 igralci sveta sta le še Filip Jeff Planinšek na 824. in Blaž Rola na 833. mestu.

Iga Šwiatek ostaja št. 1. FOTO: Andrew Kelly/Reuters

Pri ženskah Poljakinja Iga Šwiatek ostaja številka 1 na svetovni lestvici WTA. Zmagovalka v New Yorku, Belorusinja Arina Sabalenka za njo na drugem mestu zaostaja za 2169 točk. Slovenke so daleč od vrha. Najboljša ostaja Veronika Erjavec na 193. mestu, medtem pa je Tamara Zidanšek po dobrih nastopih v Aziji skočila za 59 mest in je po novem 202.

Med najboljšimi ni sprememb, iz prve deseterice je izpadla Grkinja Maria Sakari, na repu top 10 sta tako po eno mesto napredovali Američanka Danielle Collins in Čehinja Barbora Krejčikova

Lestvica, ATP (23. september):

1. (1) Jannik Sinner (Ita) 11.180 točk

2. (2) Alexander Zverev (Nem) 6875

3. (3) Carlos Alcaraz (Špa) 6690

4. (4) Novak Đoković (Srb) 5560

5. (5) Danil Medvedjev (Rus) 5475

6. (6) Andrej Rubljov (Rus) 4645

7. (7) Taylor Fritz (ZDA) 4060

8. (8) Hubert Hurkacz (Pol) 4060

9. (9) Casper Ruud (Nor) 4010

10. (10) Grigor Dimitrov (Bol) 3920

...

389.(378) Bor Artnak (Slo) 122

824.(823) Filip Jeff Planinšek (Slo) 24

833.(815) Blaž Rola (Slo) 23

Lestvica WTA (23. september):

1. (1) Iga Šwiatek (Pol) 10.885 točk

2. (2) Arina Sabalenka (Blr) 8716

3. (3) Jessica Pegula (ZDA) 6220

4. (4) Jelena Ribakina (Kaz) 5871

5. (5) Jasmine Paolini (Ita) 5398

6. (6) Coco Gauff (ZDA) 4983

7. (7) Zheng Qinwen (Kin) 3920

8. (8) Emma Navarro (ZDA) 3698

9. (10) Danielle Collins (ZDA) 3178

10. (11) Barbora Krejčikova (Češ) 3161

...

193.(194) Veronika Erjavec (Slo) 376

202.(261) Tamara Zidanšek (Slo) 358

236.(214) Polona Hercog (Slo) 304

252.(255) Dalila Jakupović (Slo) 277

455.(421) Nika Radišić (Slo) 124

501.(433) Kaja Juvan (Slo) 101