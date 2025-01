Sinner kljub težavam s poškodbo v finale Melbourna

Italijanski teniški zvezdnik Jannik Sinner je v drugem polfinalu odprtega prvenstva Avstralije gladko, s 7:6 (2), 6:2 in 6:2 premagal Američana Bena Sheltona, čeprav je imel med dvobojem težave z mišico. Prvi nosilec in branilec naslova se bo v finalu pomeril z drugim nosilcem, Nemcem Alexandrom Zverevom, ki lovi svoj prvi naslov za grand slam.

Sinner je v prvem nizu dvakrat izgubil igro na svoj servis, vendar se mu je vsakič uspelo vrniti in je pri 5:6 celo rešil dve točki za niz Sheltona. V podaljšani igri pa se je Italijan hitro oddaljil na 5:0, pri tem pa so mu pomagale tudi neizsiljene napake Američana, preden je dobil niz s 7:2.

Po prvem dejanju, ki je trajalo več kot 70 minut, je Sinner zadnja dva niza proti vztrajnemu tekmecu, ki je s številnimi spektakularnimi udarci navduševal občinstvo na stadionu Rod Laver, dobil hitreje.

»Prvi niz je bil zelo težak, a ključen,« je v pogovoru po tekmi na igrišču dejal Italijan in dodal: »Mislim, da sva oba s tekmecem bolje vračala kot servirala. Prvi nizi so vedno zelo pomembni, bilo je veliko napetosti za oba in zelo sem zadovoljen s tem, kako sem danes rešil situacijo. Vesel sem, da sem se vrnil v finale.«

Vendar se zdi, da Sinner ni bil v najboljši telesni formi. Med odmori je moral večkrat na masiranje stegen. Poskušal je tudi priti do čim krajših izmenjav in dosegati hitre točke.

»Imel sem rahle krče, tudi noge so nekoliko trpele, zato sem tekmeca poskušal premikati po vsem igrišču. Te tekme lahko trajajo zelo, zelo dolgo. Vesel sem, da sem končal v treh nizih,« je bil odkrit Sinner.

Triindvajsetletni Italijan, zmagovalec zadnjega OP ZDA, je dosegel 20. zmago v nizu, kar je njegov najdaljši niz v karieri. Če bi bil v nedeljo uspešen proti Zverevu, bi Sinner s tremi trofejami postal najuspešnejši italijanski igralec v zgodovini turnirjev za grand slam.

»Zverev je odličen igralec. Išče svoj prvi slam. To bo posebna nedelja, želim uživati v vsem. Upam, da bo dobra tekma. Komaj čakam na ta dvoboj,« je dodal Sinner.