Slavje Badosove in Korda v Washingtonu

Nekdanja druga igralka sveta Paula Badosa in Sebastian Korda sta zmagovalca teniških turnirjev WTA in ATP v Washingtonu, pripravljalnih za odprto prvenstvo ZDA. Španka je v finalu premagala Čehinjo Marie Bouzkovo in osvojila prvi turnir po lanski poškodbi hrbta, Američan čeških korenin pa je na zadnji stopnički premagal Italijana Flavia Cobollija.

Paula Badosa, ki se je že z uvrstitvijo v finale svetovni lestvici danes vrnila med 50 najboljših igralk, je Bouzkovo premagala s 6:1, 4:6 in 6:4. »Mislim, da je to morda zame najbolj poseben trenutek v karieri, še posebej zato, ker sem šla skozi veliko,« je po zmagi dejala Badosova. »Težko je bilo, morala sem se boriti, da sem se vrnila po poškodbi in verjeti vase.«

Z zmago na turnirju v Washingtonu se bo Paula Badosa vrnila med 50 najboljših teniških igralk na svetu. FOTO: Scott Taetsch/Getty Images Via Afp

To je bil prvi naslov Španke, odkar je izpustila zadnjih šest mesecev sezone 2023 zaradi poškodbe hrbta, zaradi katere se je spraševala, ali bo še kdaj osvojila turnir. Nekaj trenutkov zatem, ko je zmagala, je igralka ležala na hrbtu na igrišču in jokala, kasneje pa je od veselja poljubila igrišče.

Korda pa je bil na turnirju, ki ga je njegov oče Petr Korda osvojil leta 1992, boljši od Cobollija s 4:6, 6:2 in 6:0. »Eden mojih največjih ciljev je bil, da nekega dne pridem sem in zmagam na tem turnirju,« je dejal Korda: »To je verjetno najbolj poseben trenutek v moji dosedanji karieri.«

Za 24-letnika je to druga turnirska zmaga po Parmi 2021, s katero se bo na današnji lestvici ATP povzpel na 18. mesto.