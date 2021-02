Slovenci dobili zahtevne nasprotnike na prvem grand slamu sezone

Aljaž Bedene je premagal Aleksandra Bubnika na edinem dosedanjem dvoboju, ki je bil lani v Dohi. FOTO: Tomi Lombar/Delo



Đoković proti Chardyju, Đere bo izzval Nadala

Novak Đoković je za nasprotnika dobil Jeremyja Chardyja, proti kateremu na 13 dvobojih še ni izgubil. FOTO: Kelly Defina/Reuters

V Melbournu so danes opravili žreb dvobojev prvega kroga prvega teniškega turnirja za veliki slam v letu 2021, odprtega prvenstva Avstralije, ki se bo začel v ponedeljek.Žreb ni bil naklonjen Slovencem, saj so bili vsi izžrebani proti višje uvrščenim igralcem.Najtežje delo čaka 20-letno, ki zaseda 104. mesto na svetovni lestvici. Njena prva nasprotnica bo nekdanja polfinalistka turnirja in štirinajsta igralko sveta, BritankaEdini slovenski predstavnik v moški konkurenci, sicer 58. igralec sveta, se bo uvodoma pomeril ziz Kazahstana, ki na svetovni lestvici trenutno zaseda 45. mesto.V ženskem delu se bo v 1. krogu najboljša slovenska igralka(49.) srečala s Francozinjo(44.).(88.) pa se bo pomerila ziz Kazahstana (81.).Prvi nosilec turnirja in osemkratni zmagovalec OP Avstralije, Srb, bo naskok na deveto avstralsko lovoriko začel proti Francozu. Srb je doslej dobil vseh 13 medsebojnih dvobojev s Francozom.Drugi nosilec, Španec, bo v prvem krogu igral proti Srbu, lanski finalist in tretji nosilec, Avstrijec, se bo pomeril ziz Kazahstana.Američankabo lov na 24. naslov zmagovalke turnirjev za grand slam začela proti belgijski izzivalki. Williamsova je zadnji, sedmi naslov zmagovalke grand slama na najmanjši celini osvojila leta 2017.Prva nosilka Avstralkapa se bo v prvem krogu pomerila ziz Črne gore.Turnir v Avstraliji z letnico 2020 je lani dobila predstavnica Združenih držav Amerike, ki jo čaka Avstralka. Ta bo na domačem igrišču nastopila s posebnim povabilo organizatorjev turnirja.Lanska finalistka Melbourna Španka, ki je 14. nosilka turnirja, bo uvodni dvoboj igrala proti nepostavljeniiz Rusije.