Slovenija med svetovno teniško elito

Slovenska ženska teniška reprezentanca je pred dvema desetletjema že nastopila v četrtfinalu pokala fed, zdaj se je uvrstila na elitni turnir svetovne skupine najboljših 12 ekip. Kaja Juvan in Tamara Zidanšek sta ugnali za konec Irino Bara in Monico Niculescu s 4:6, 6:2, 6:4 in tako je Slovenija premagala Romunijo s 3:2.

Da bi bilo vse v slogu prejšnjih dveh dni na Bonifiki, so z novim napetim dnevom v vetru ob morju poskrbele teniške igralke Slovenije in Romunije. Odločilen boj dvojic se je bolje začel za gostujočo zasedbo z njihovo dvojico Bara/Niculescu, ta je dobila prvi niz. Toda Kaja Juvan in Tamara Zidanšek se nista vdali in ob navdušenih vzklikih občinstva izid izenačili. Večkrat sta navdušili navzoče z natančnimi udarci, ohranjali sta zbranost pri dolgih izmenjavah, na videz gladko dobljen niz s 6:2 pa je kajpak vlival optimizem pred odločilnim poglavjem zanimive tridnevne teniške zgodba na Obali.

Kaja Juvan and Tamara Zidanšek sta tri dni garali za podvig. FOTO: Vid Ponikvar/Sportida

A kmalu je bilo jasno, da bo sledil še en napet in nepredvidljiv niz, ki pa se je ob koncu razpletel z velikim slavjem. Gostujoči igralki sta vodili s 3:2, s tremi zaporednimi igrami sta se Kaja in Tamara ob vodstvu s 5:3 močno približali končnemu cilju, pa prve priložnosti na svoj servis nista izkoristili – 5:4. Toda sledila je igra z romunskim servisom in dvema zaključnima žogicama za veliko domačo veselico: Slovenki sta izkoristili drugo in priigrali vizum, ki se je zdel še lani tako težko dosegljiv ...