Slovenke z Romunkami za svetovno teniško skupino

Po izjemnem uspehu, ki ga je slovenska ženska teniška reprezentanca dosegla po zmagi nad Kitajsko v Velenju, je zdaj znana zadnja tekmica naše izbrane vrste v bojz za uvrstitev v svetovno skupino.

Slovenke se bodo 14. in 15 aprila 2023 pomerile z Romunijo. Kje natančno bo dvoboj, še ni znano, jasno pa je, da bo dogodek pri nas. To bo sicer drugi medsebojni dvoboj, prvič sta se ekipi pomerili leta 2000vv prvi evroafriški skupini. Takrat sta Tina Križan in Katarina Srebotnik zmagali tako med posameznicami kot tudi skupaj v igri dvojic.

»Zadovoljen sem, da igramo doma. Verjamem, da lahko zmagamo. Še vedno sem pod vtisom neverjetnega tedna, kjer smo naš ekipni duh dvignili še na višjo raven. Želim si polne tribune, saj so bili tudi odlični gledalci zaslužni, da smo premagali favorizirano Kitajsko. Ostajam pri tradiciji, zato ocenjujem možnosti za zmago v odstotkih 51:49 za Slovenijo ,« je po žrebu dejal zvezni kapetan Andrej Kraševec.

Drugi pari so: Španija – Mehika , Češka – Ukrajina, Francija – Velika Britanija, Kanada – Belgija, ZDA – Avstrija, Slovaška – Italija, Nemčija – Brazilija in Kazahstan – Poljska.