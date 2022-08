Šwiatkova v dobri uri opravila delo

V drugi krog odprtega teniškega prvenstva ZDA v New Yorku se je danes že prebila prva nosilka turnirja Poljakinja Iga Šwiatek. Brez večjih težav je po uri in sedmih minutah na stadionu Louis Armstrong s 6:3 in 6:0 odpravila Italijanko Jasmine Paolini.

V drugem krogu se bo 21-letna Poljakinja pomerila z zmagovalko dvoboja med nekdanjo zmagovalko US Opna Američanko Sloane Stephens in Belgijko Greet Minnen.

Šwiatkova je z gladko zmago napovedala, da ji morda letos uspe priti do največjega uspeha na ameriškem betonu, saj se v karieri ni prebila dlje kot do četrtega kroga. Slavju v Parizu pa bi lahko tokrat dodala še drugi naslov na grand slamu v sezoni.

Prvi niz je bil hitro odločen, saj je Poljakinja v tretji in peti igri tekmici odvzela servis za vodstvo s 4:1. Italijanki je uspel en break, a je bilo veselje kratko. V drugem nizu pravega odpora Italijanke ni bilo.

Uspešna je bila tudi osmopostavljena Američanka Jessica Pegula, ki je s 6:3 in 6:2 premagala Švicarko Viktorijo Golubić. Šesta nosilka Belorusinja Arina Sabalenka je Američanko Catherine Harrison premagala s 6:1, 6:3. Romunka Sorana Cristea je Nemko Lauro Siegemund ugnala s 6:4 in 6:4. Devetopostavljena Španka Garbine Muguruza je bila od Danke Clare Tauson boljša s 6:3 in 7:6 (5).

V moški konkurenci je polfinalist Wimbledona, sedmopostavljeni Britanec Cameron Norrie, premagal Francoza Benoit Paireja s 6:0, 7:6 (1), 6:0.

Danes ponoči dvoboj čaka tudi slovensko tekmovalko Kajo Juvan, ki se bo pomerila s Španko Cristino Bucsa. Pred tem sta se v ponedeljek od turnirja poslovila preostala Slovenca v posamičnih konkurencah, Tamara Zidanšek in Aljaž Bedene.

Sicer pa ameriški navijači že mrzlično pričakujejo sredin program. Štiridesetletna Serena Williams se prav v domačem New Yorku poslavlja od aktivnega športa. Po uspehu v prvem krogu zmagovalko 23 turnirjev z grand slam čaka dvoboj z drugopostavljeno Estonko Anett Kontaveit.

V moški konkurenci se bo branilec naslova Rus Daniil Medvedjev pomeril s Francozom Arthur Rinderknechom, finalist Wimbledona Avstralec Nick Kyrgios pa bo igral s Francozom Benjaminom Bonzijem.