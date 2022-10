Tamara Zidanšek v četrtfinalu Monastirja

Slovenska teniška igralka Tamara Zidanšek se je uvrstila v četrtfinale turnirja serije WTA 250 v tunizijskem Monastirju z nagradnim skladom 251.750 ameriških dolarjev. V osmini finala je s 6:3, 3:6, 6:2 premagala šesto nosilko in 51. igralko lestvice WTA, Anastasijo Potapovo iz Rusije. Dvoboj je trajal uro in 56 minut, 24-letna Konjičanka pa je v tem času imela kar devet odvzemov servisa, njena tekmica dva manj. V prvem nizu so Slovenki uspeli štirje, v drugem pa ji je z enako mero vrnila tri leta mlajša Rusinja. V odločilnem nizu je prevladovala druga najboljša slovenska igralka na lestvici WTA (101.) in ga po treh odvzemih servisa dobila s 6:2. S tem je Zidanškova vpisala 14. zmago v sezoni ob 18 porazih, za polfinalno vstopnico, prvo po letošnjem januarju ter turnirju v avstralskem mestu Adelaide, pa se bo v petek pomerila s tretjo nosilko, Francozinjo Alizé Cornet. Slednja je v sredo z 2:0 v nizih ugnala Britanko Harriet Dart.

Teniški dvoboj prvega dela kvalifikacij za preboj na zaključni turnir pokala Billie Jean King med igralkami Slovenije in Kitajske pa bo potekal v Velenju, in sicer 11. ter 12. novembra. Slovenska zasedba je bila aprila uspešna v 1. evro-afriški skupini in se uvrstila v prvi del končnice za nastop na zaključnem turnirju. V primeru zmage bi varovanke Andreja Kraševca igrale še na zadnji stopnički kvalifikacij za zaključni turnir pokala BJK. Slovenija tako blizu svetovnemu vrhu ni bila vse od leta 2012, ko je zadnjič igrala v svetovni skupini takrat še pokala Fed.

»V Sloveniji je zimski termin zelo nehvaležen za organizacijo tako pomembnega dvoboja. Še posebej, ker si želimo igrati na pesku, primernih dvoran pa je zelo malo. Zato sem vesel, da se je Tenis Slovenija uspela dogovoriti, da bo dvoboj potekal v Velenju. Gre torej za mesto, kjer je svoje prve teniške korake naredila Katarina Srebotnik,« je dejal Kraševec in spomnil na odlično Velenjčanko, ki je na turnirju v Portorožu pred tedni uradno sklenila športno pot. Rok za prijavo ekipe je 15. oktober, za zdaj pa kaže, da bodo igrale vse naše najboljše igralke, je dodal Kraševec. Trenutno sta to na lestvici WTA med posameznicami Kaja Juvan in Tamara Zidanšek, med dvojicami pa je trenutno najboljša Andreja Klepač.