Zverevu pariški masters, zaostaja samo še za Sinnerjem

Nemec Alexander Zverev je zmagovalec teniškega turnirja serije masters ATP v Parizu z nagradnim skladom 5,946 milijona evrov.

V finalu je po uri in 16 minutah ugnal Francoza Uga Humberta s 6:2 in 6:2. Sedemindvajsetletni Zverev je v francoski prestolnici dosegel 23. turnirsko zmago in drugo v tej sezoni po zmagoslavju v Rimu.

Visokorasli Nemec se je že po sobotni zmagi nad Dancem Holgerjem Runejem prebil na drugo mesto na jakostni lestvici ATP, pred njim je le Italijan Jannik Sinner.