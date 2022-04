Tsongajev labodji spev v Parizu

Svojčas peti teniški igralec sveta Jo-Wilfried Tsonga (36) je sporočil, da bo po OP Francije prihodnji mesec končal 18 let trajajočo kariero.

Odločitev je navijačem sporočil prek twitterja in dodal, da bo več povedal na bližnjem mastersu v Monte Carlu. »Z veliko čustvi vas obveščam, da se bom poslovil po Roland Garrosu. Toliko je bilo krasnih trenutkov, navijači ste mi dajali energijo. Veselim se zadnje avanture v Parizu z vami,« je zapisal Francoz, ki je leta 2008 nastopil v finalu OP Avstralije in moral priznati premoč Novaku Đokoviću.

Jo-Wilfried Tsonga bo rekel zbogom profesionalnemu tenisu. FOTO Adrian Dennis/ AFP

V zadnjih letih so ga pestile poškodbe in februarja je dosegel šele drugo zmago po letu 2019. Na videu, ki ga je objavil na youtubu, je dodal: »Glava mi govori eno, ampak telo ne zmore več.« V Parizu in Wimbledonu se je prebil do polfinala in bil ljubljenec občinstva. Najbolj znana je bila zmaga v Wimbledonu leta 2011, ko je po zaostanku z 0:2 v nizih premagal Rogerja Federerja.

Leta 2017 je s Francijo osvojil Davisov pokal in bil srebrn v moških dvojicah na OI 2012 v Londonu.