Učenec premagal učitelja: Alcaraz ustavil Nadala v Madridu

Potem ko je na igrišču Manola Santane prvi nosilec in igralec sveta Srb Novak Đoković v dveh nizih s 6:3 in 6:4 premagal Poljaka Huberta Hurkacza, se je pozornost ljubiteljev tenisa preusmerila v povsem španski obračun med prvim španskim loparjem Rafaelom Nadalom in Carlosom Alcarazom, ki je po četrtkovem proslavljanju 19. rojstnega dne dobil še nepričakovano pozno darilo: zmago nad »učiteljem« s 6:2, 1:6 in 6:3. Dvoboj je bil nekaj časa tudi prekinjen, saj so na tribuni pomagali gledalcu, ki se je onesvestil, obračun se je končal po dveh urah in 16 minutah.

V spektakularnem polfinalu se bo Alcaraz zdaj pomeril z Đokovićem, v spodnjem delu žreba sta para Stefanos Cicipas – Andrej Rubljov in Felix Auger-Aliassime – Alexander Zverev.