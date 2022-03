Ukrajinec delil Đokovićevo sporočilo

V Srbiji ima ruska invazija na Ukrajino večjo podporo kot v večini evropskih držav, ampak teniški as Novak Đoković se ni postavil na stran agresorja. Na spletu je zakrožil posnetek telefonskega zaslona, na katerem je prek aplikacije whatsapp nekdanjemu ukrajinskemu teniškemu igralcu Sergiju Stahovskemu ponudil pomoč.

Stahovski je bil rojen v Kijevu in živi na Madžarskem, vendar se je vrnil v domovino, ko je izbruhnila vojna, in kot prostovoljni vojak pomaga svojemu narodu. »Stako, kako si, prijatelj? Si na bojišču? Mislim nate, upam, da bo kmalu konec. Sporoči, kako ti lahko pomagam, finančno ali kako drugače,« je napisal Đoković, ki je zaradi neudeležbe na OP Avstralije pred kratkim prepustil številko 1 Rusu Daniilu Medvedjevu.

Stahovski, ki je izgubil vse štiri dvoboje z Đokovićem, je odgovoril z znakom srca in zapisal: »Hvala, Nole, sem v Kijevu in trenutno je mirno.« Za ABC News je povedal, da se je odzval klicu domovine: »Nisem se zares poslovil od svojih treh otrok, samo poljubil sem jih in obljubil, da bom kmalu nazaj. Gledali so risanke, niso se pustili motiti. Če bi ostal na Madžarskem, bi se počutil krivega, ker bi pustil očeta in brata v Ukrajini.«

»Prečkanje meje je bilo težko, ker sem vedel, da od tam ni vrnitve. Med vožnjo po Ukrajini sem videl ljudi, ki so se organizirali v svojem odporu, delali barikade in molotovke, prišli z lovskimi puškami. Zares me je ganilo. Mislim, da sem pripravljen na boj, ampak nihče ni zares pripravljen dovolj.« Dodal je: »Borimo se za prihodnost naših otrok, za prihodnost sveta.«

Stahovski je v Wimbledonu premagal Rogerja Federerja. FOTO: Matthew Childs/Reuters

Stahovski (36), ki je Đokovićevo sporočilo delil na socialnih omrežjih, je senzacionalno premagal Rogerja Federerja v drugem krogu Wimbledona 2013. Najvišje je bil 31. na lestvici ATP tri leta prej. Upokojil se je letošnjega januarja, ko je izpadel v kvalifikacijah Melbourna ter se posvetil svojemu vinogradniškemu podjetju. V karieri je osvojil štiri posamične turnirje in štiri med dvojicami. Zaslužil je 5,6 milijona dolarjev.

Številni ukrajinski športniki so šli v boj, med njimi nogometaš Svjatik Artemenko, trener Šerifa iz Tiraspola Jurij Vernidub, olimpijca Dmitro Pidručni in Dmitro Mazurčuk ter boksarski kvartet Vitalij in Vladimir Kličko, Oleksandr Usik in Vasilij Lomačenko.