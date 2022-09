V Portorožu v kvalifikacijah napredovala Živa Falkner

Ostale tri slovenske predstavnice so se ob slovenski obali poslovile po prvem krogu. Živa Falkner, sicer 552. igralka lestvice WTA, je po treh nizih presenetila Srbkinjo Natalijo Stevanović (198. na lestvici WTA). Premagala jo je s 3:6, 7:6 (1), 6:4. Za preboj na glavni del turnirja bo v ponedeljek okoli 12.30 igrala z drugo nosilko kvalifikacij, Romunko Gabrielo Ruse (101.), ki je bila z 2:0 v nizih boljša od Nemke Yane Morderger.

Preostale tri Slovenke so se poslovile v prvem kolu kvalifikacij. Nina Potočnik (330.) je izgubila proti Britanki Jodie Burrage, ki je bila po uri in osmih minutah boljša s 6:4, 6:2. Noka Jurič (1299.) je bila nemočna proti Rusinji Anastasiji Zaharovi, ki ob zmagi ni oddala niti igre (6:0, 6:0). Štiri igre pa je proti Nemki Anna-Leni Friedsam dobila Lara Smejkal (1300.), a se poslovila po porazu s 3:6, 1:6.

Drugo kolo kvalifikacij bo na sporedu v ponedeljek, ko se bo začel tudi glavni del turnirja v Portorožu. Prvi dan se bodo predstavile štiri Slovenke, vse med dvojicami. Pia Lovrič in Lara Smejkal bosta igrali proti Španki Cristini Bucsa in Slovakinji Terezi Mihalikovi. Kaja Juvan bo združila moči z Nemko Friedsamovo in igrala proti nemško-ruski navezi Vivian Heisen/Jekaterina Aleksandrova.

Nastopila bo tudi Tamara Zidanšek, ki jo skupaj z Madžarko Timeo Babos čaka dvoboj proti nemškima sestrama Yani in Tayisiyi Morderger.