V velikem jabolku rekordi padajo kot zrele hruške

V nadaljevanju preberite:

Kdor pride na OP ZDA, naj ne pričakuje poceni pijače. Znameniti koktajl Honey Deuce, nekakšna ameriška verzija šampanjca z jagodami, rednega spremljevalca Wimbledona, stane 22 dolarjev, kar je za 10 odstotkov več kot lani. Še vedno pa lahko kupec za spomin obdrži kozarec z logotipom US Open. Turnir se kajpak ni mogel izogniti inflaciji, ki je v ZDA na najvišji ravni v zadnjih 40 letih. Toda študije so pokazale, da so Američani po dveh letih »lockdowna« pripravljeni zapraviti več za zabavo, šport in potovanja ...