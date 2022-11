V Wimbledonu bodo lahko nosile temno spodnje perilo

Organizatorji teniškega turnirja v Wimbledonu, ki velja za tistega z najstrožjimi pravili oblačenja, so potrdili, da bodo teniške igralke od prihodnjega leta naprej lahko nastopale tudi v temnem spodnjem perilu. V Wimbledonu so v preteklosti »res mislili na vse« in se vtaknili tudi v barvo spodnjega perila. Zdaj naj bi bilo igralkam lažje, saj se bodo tiste, ki bodo na sveti travi v Londonu nastopile v obdobju menstruacije, vendarle počutile bolj sproščeno.

Javno je o tem na letošnjem turnirju spregovorila Alicia Barnett. Kot pravi, je nastop na vrhunski ravni med menstruacijo dovolj zahteven že sam po sebi, kot pravi, pa je zahteva po belem spodnjem perilu še veliko dodatno breme. Na naslednjem turnirju, ta bo na sporedu med 3. in 16. julijem 2023, bo po novem drugače. »Moramo podpirati igralce in prisluhniti njihovim željam in težavam, da bodo lahko pokazali najboljšo igro,« pa je to pokomentiral direktorica turnirja Sally Bolton.