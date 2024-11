Veronika z odlično igro vrnila upanje o zasuku

Petkov zaostanek z 0:2 slovenskih teniških igralk proti Nizozemkam prav spodbudnega izhodišča za sobotno nadaljevanje ni ponujal, toda odlična predstava Veronike Erjavec proti ugledni Arantxi Rus je ob zmagi s 7:5, 6:2 botrovala novemu upanju.

Pri priči so misli uhajale k lanskemu Kopru, ko je naša izbrana vrsta prav tako za začetek zaostajala za dve zmagi proti Romunkam, pa je potem celo zgodbo zasukala, se veselila izida 3:2 in prvič dotlej uvrstitve na finalni turnir pokala Billie Jean King. Nadaljevanje slovenske teniške pravljice je znano – v Andaluziji se je Slovenija uvrstila med štiri najboljše na svetu!

Toda sistem tekmovanja je neizprosen, naša vrsta je v tej pomladi morala v nove kvalifikacije za pot na finalni turnir, po porazu v Bratislavi se zdaj bori za obstanek v tej elitni družbi ženskih teniških reprezentanc. In Veronika Erjavec je potrdila, da vdaje ni, slovenska dekleta si še kako želijo obstati na sedanji ravni in aprila prihodnje leto spet poskusiti ujeti novi vizum finalnega turnirja.

»Prav ponosna sem na svojo igro in prvo zmago zame doslej v reprezentančnem dresu,« ni skrivala zadovoljstva 24-letnica po uvodnem dvoboju sobotnega sporeda, Prav ob koncu sezone je ujela izjemno raven teniške forme, igra na precej višji ravni kot v preteklosti. »Počutim se sproščeno,« pravi igralka, ki je nekoč občudovala Rogerja Federerja, zdaj svojega favorita v vrhunskem tenisu nima, rada pa gleda tekme najboljših in se tudi sama uči, ko nastopa proti tekmicam iz elitne stoterice lestvice WTA.

In očitno je tudi telesno vrhunsko pripravljena, ne glede na petkov pozen konec dvoboja s Suzan Lamens ni bilo težav z regeneracijo in hitro pripravo na ta sobotni opoldanski izziv proti Arantxi Rus. Takoj po svoji tekmi je odhitela spodbujati Tamaro Zidanšek v upanju, da bodo nato zmagovalca Velenja odločile dvojice. In takrat bi Veronika še zadnjič v tej tekmovalni sezoni stopila na igrišče.