Viking, volk, kralj, medved in umetnik na kupu denarja; je to prihodnost tenisa?

Seveda so najbolj zagrizeni ljubitelji tenisa navdušeni, ampak ekshibicijski turnir v Rijadu je tipični primer t. i. sportswashinga, s katerim zlasti bogate bližnjevzhodne države v zadnjih letih želijo izboljšati svojo podobo v svetu, ki jim očita nazadnjaške vrednote in kršenje človekovih pravic. Denar ne more kupiti vsega, ampak v športu lahko prinese skoraj vse. Za dobrih 13 milijonov dolarjev so v Savdski Arabiji tako dobili tri dni vrhunskega tenisa.

Kako je dežela brez teniške tradicije v zgoščenem koledarju dobila takšnih šest zvezdnikov, štiri igralce iz prve peterice na lestvici ATP? Odgovor je v megalomanskem nagradnem skladu.

Andy Murray: »Toliko 'pompa' zaradi revijalnega turnirja, ki nikogar ne zanima.«