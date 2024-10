Šest teniških kraljev v Rijadu čakajo milijoni

Največja imena teniške turneje so pogosto kritična do prenatrpanega urnika, a priložnosti za nastop na ekshibicijskem turnirju v Rijadu, poimenovanem Šest kraljev, vendarle niso želeli zamuditi. Razumljivo, za tekme od 16. do 19. oktobra bo vsak od šesterice prejel 1,4 milijona evrov »štartnine«, zmagovalec bo v žep pospravil kar 5,5 milijona evrov.

Zvezdniki ATP, med njimi Jannik Sinner, Carlos Alcaraz in Alexander Zverev, so pred kratkim spregovorili o prevelikem številu tekem, tudi prva igralka sveta Iga Swiatek pogosto kritizira prenatrpan teniški koledar. Za številne ljubitelje tenisa je tako nastop zvezdnikov v Savdski Arabiji močno sporen, piše nemška tiskovna agencija dpa, saj igralci ves čas opominjajo in se pritožujejo zaradi prevelike obremenitve v turnirskem koledarju.

»Sem eden tistih igralcev, ki menimo, da je za nas na leto preveč obveznih turnirjev. In v naslednjih letih jih bo verjetno še več. To nas bo ubilo,« je bil nedavno oster Alcaraz. Poleg štirikratnega zmagovalca turnirjev za veliki slam bodo v Rijadu nastopili še številka 1 Sinner, srbski rekorder na turnirjih za grand slam Novak Đoković, Danec Holger Rune, Rus Danil Medvedjev in celo španski veteran Rafael Nadal. Španski superzvezdnik je nedavno zaradi težav z zdravjem napovedal dokončno slovo od tenisa po Davisovem pokalu, v Rijadu bo nastopil predzadnjič v karieri.

Prvi igralec sveta ni želel zamuditi priložnosti za lepo denarno nagrado. FOTO: Tingshu Wang/Reuters

Američan Taylor Fritz je ob kritikah stopil v bran igralcem. »Strinjam se, da je za vodstvo teniške turneje težko skrajšati urnik, če pa igralci nato nastopajo na ekshibicijah, da zapolnijo čas. Opazil sem veliko kritik igralcev, ki sicer pozivajo h krajši sezoni, pa vseeno nastopajo še na ekshibicijah. Tega ne razumem, saj se igranje na turnirjih ali ekshibicijah po zahtevnosti ne more primerjati, ne s fizičnega ne s psihološkega vidika.«

Kot je dodal sedmi igralec sveta Fritz, na ekshibicijah ni treba naprezati svojega telesa in po njegovem ni niti duševne utrujenosti ali stresa, ki spremljata prave turnirje.

Savdska Arabija še naprej privablja zvezdnike z denarjem. Začetni honorar za nastop na turnirju 6 kraljev naj bi znašal 1,4 milijona evrov za vsakega igralca. Zmagovalec naj bi v žep pospravil celo neverjetnih šest milijonov dolarjev (5,5 milijona evrov) - skoraj dvakrat več od denarne nagrade, ki jo je prejel Sinner za zmago na odprtem prvenstvu ZDA.