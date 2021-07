Vladar tenisa načrtuje nove mejnike

V Londonu je Srb osvojil 20. lovoriko na turnirjih za grand slam. FOTO: Ben Solomon/Reuters

Pozitiven izvid Aljaža Bedeneta

Aljaž Bedene je po vrnitvi iz Londona zaradi okužbe moral v karanteno. FOTO: Paul Childs/Reuters

Če bi se ozrli k dosedanjemu scenariju teniškega leta 2021, kakšnih posebej vidnih sprememb, vključno z zadnjim wimbledonskim spektaklom, ne bi zaznali. Iz slovenskega zornega kota je bil seveda silno razveseljiv dosežek Tamare Zidanšek, ki se je na drugem turnirju sezone za grand slam v Parizu prebila v prestižno polfinalno druščino, na svetovnem vrhu pa ni sprememb: zlasti Novak Đoković iz tedna v teden potrjuje svojo premoč. In tako je bilo tudi zdaj v Londonu.Ko je Pete Sampras v New Yorku pred 19 leti osvojil svoj 14. naslov zmagovalca na turnirjih za grand slam, ga ni bilo junaka, ki bi si upal napovedati, da pravzaprav ne bo minilo prav dolgo in bodo ob teniških mrežah že razpredali o novih mejnikih. Po vseh prejšnjih velikanih te športne panoge je pač omenjeni Američan »udaril« najvidneje, nihče namreč dotlej še ni osvojil toliko lovorik iz omenjenega prestižnega razreda štirih največjih turnirjev.Toda nato je na sceno stopil švicarski čarodej Roger Federer, za njim je zlasti z dih jemajočimi predstavi na peščeni podlagi zmage kot gobe po dežju pobiral Rafael Nadal, povsem novo poglavje pa zdaj nadaljuje vodilni srbski športnik Novak Đoković. In pri 20 pokalih iz Melbourna, Pariza, Londona in New Yorka še zdaleč ne namerava odnehati. Zdaj se je tako izenačil z omenjenima Švicarjem in Špancem, v tem koledarskem letu je na dosedanjih treh turnirjih – sledi le še NY, od 30. avgusta do 12. septembra – nepremagljiv.»Ne bom ničesar napovedal, kako bo v prihodnje, želim si le še naprej zmagovati in osvajati lovorike. Teh sem vedno znova lačen. O njih sem razmišljal že kot otrok, ko sem si jih izdeloval iz lepenke, zdaj si željo uresničujem na pravih igriščih,« je ob zmagovitem slovesu z Wimbledonu poudaril 34-letnik in ob namigu, če je zdaj že najboljši teniški igralec, kar jih je kadarkoli bilo, umirjeno dejal: »Te ocene prepuščam drugim. Sicer pa je zelo težko primerjati različna teniška obdobja med seboj ...«Na dlani je le, da se je z 20 lovorikami omenjenega prestižnega razreda turnirjev izenačil s Federerjem in Nadalom, v primeru zmage v New Yorku pa bi postal tretji v bogati teniški zgodovini z vsemi štirimi lovorikami turnirjev grand slam v enem koledarskem letu – doslej se je to posrečilo le Donu Budgeu leta 1938 ter Rodu Laverju v letih 1962 in 1969.Tako že razmišlja tako o New Yorku kot tudi novih mejnikih. Kot kaže, ima pač v bližnji prihodnosti realne možnosti, da na vrhu te večne lestvice uide velikima tekmecema ter se loti še absolutnega vrstnega reda – torej tako v moški konkurenci kot tudi ženski. Največ teh zmag ima namreč Margaret Court (24), sledita ji Serena Williams (23) in Steffi Graf (22).Toda še pred naslednjim turnirskim izzivom v ZDA si Đoković zdaj tudi javno zastavlja uganko o (ne)udeležbi na bližajočih se olimpijskih igrah. Hrepeni po tej zlati kolajni, ki je v svoji zakladnici še nima, obenem je previden zaradi pandemije, zavoljo katere so nekateri teniški zvezdniki že odpovedali prihod v Tokio. In tam zagotovo ne bo tudi našega udarnega aduta Aljaža Bedeneta, ki bi sicer moral biti zdaj v Hamburgu, pa je po vrnitvi iz Londona prisilno ostal doma. Test koronavirusa je bil pri njem pozitiven.