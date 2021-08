Vsem ne bo nikoli všeč, vendar bo vedno izvirni Novak Đoković

V nadaljevanju preberite:

Za Novaka Đokovića ima letošnje odprto prvenstvo ZDA neverjetno težo, saj bi lahko postal šele šesti v zgodovini tenisa tako v moški kot ženski konkurenci, ki bi v enem letu osvojil vse štiri turnirje za grand slam. Hkrati pa prevladuje mnenje, da vrste njegovih izzivalcev še nikoli niso bile tako razredčene. V New Yorku bo zaradi poškodb manjkalo kar pet nekdanjih zmagovalcev US Opna, poleg lanskega junaka Dominica Thiema še Rafael Nadal, Roger Federer, Juan Martin del Potro in Stan Wawrinka. Med manjkajočimi bosta tudi Miloš Raonić in prvi Slovenec Aljaž Bedene.