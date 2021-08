Wilander meni, da se Đokoviću čas izteka

Srbski teniški as Novak Đoković lahko v New Yorku osvoji še četrti zaporedni veliki slam v letošnjem letu. A upokojeni švedski teniški zvezdnik Mats Wilander opozarja, da mu bo v prihodnje vedno težje premagovati novo generacijo igralcev.



»Priložnost osvojiti vse največje turnirje v enem letu ga bo še bolj motivirala, če je to sploh mogoče. A ne bi me presenetilo, da po zmagi na US Opnu nikoli več ne bo osvojil nobenega velikega slama,« je za Eurosport povedal Wilander. »Menim, da dogodki z olimpijskih iger nanj ne bodo vplivali. Menim pa, da je vplivalo na ostale, ki si zdaj mislijo: 'Če je Pablo Carreno lahko premagal Đokovića v obračunu za kolajno ... Vau!'« je nadaljeval.



»Carreno namreč nima istih orožij kot (Alexander) Zverev ali (Danil) Medvedjev. Carreno nima izvrstnega začetnega udarca, a kljub temu mu je uspelo premagati Novaka Đokovića. Od ostalih 127 igralcev menim, da jih lahko vsaj 70 do 80 premaga Đokovića, a menim, da to zanj ne bo nič posebnega, to je le teniški dvoboj. Za vse ostale pa je to priložnost, da ga premagajo,« je prepričan 57-letnik, ki je v karieri osvojil sedem velikih slamov.

Telesno bolje pripravljeni, a psihično niso tako močni kot Nole

Težave za Beograjčana vidi predvsem na trdi podlagi in dejstvu, da je nova generacija igralcev na čelu s Stefanosom Cicipasom, Alexandrom Zverevom, Danilom Medvedjevom, Andrejem Rubljovom in Denisom Shapovalovom izvrstno telesno pripravljena, zaradi česar bo po Wilanderjevem mnenju 34-letnemu Srbu vedno težje držati korak z mlajšimi tekmeci.



»Mislim, da bo Novak zelo težko še dolgo časa na vrhu, saj mladi igralci, kot so Cicipas, Zverev, Medvedjev, Rubljov ali Shapovalov igralci, ki imajo v tej generaciji zelo dobro telesno pripravljenost. Že igrajo pomembne dvoboje, tvegajo, dobro servirajo, igrajo agresivno in so telesno bolje pripravljeni, čeprav niso tako psihično močni. Vseeno mislim, da bo Đokoviću težko. Lažje mu bo na travi ali na pesku, na trdi podlagi vsi ostali najraje igrajo. Menim, da bo gotovo še osvojil kakšen naslov na velikih slamih. A ne znam vam povedati, kje,« je pred začetkom glavnega dela turnirja v Flushing Meadowsu še povedal Wilander.

