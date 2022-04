Wozniackijevi za slovo zmaga nad Kerberjevo

Na dvoboju, poimenovanem kar Sweet Caroline, v domačem Koebenhavnu je 31-letna Caroline Wozniacki domačim navijačem v Royal Areni na zadnji uradni predstavi pokazala, da bi še lahko vihtela lopar in premagala Nemko Angelique Kerber s 7:5 in 6:4.

»Zame je bil to fantastičen večer. Vsekakor me to še vedno veseli, lepo pa je bilo tudi, da sem se poslovila na dvoboju s prijateljico,« je po zmagi povedala 31-letnica, ki sodi v sam vrh danskega športa glede na svoje dosežke. Vesela je bila tudi, da je končno le prišlo do dvoboja, ki ga je načrtovala dlje časa, a je morala nanj zaradi pandemije koronavirusa in številnih prestavljanj čakati zelo dolgo.

»Enostavno je velika šampionka. Najbolj pomembno pa je, da je izjemna osebnost na in ob igrišču. Vedno ima za vsakogar nasmeh in do vseh je prijazna,« pa je komplimente vrnila ta čas najboljša nemška igralka.

In nasmejana je bila Danka tudi po poslovilni tekmi. Več kot dve leti po zadnjem nastopu na OP Avstralije 2020 je dokazala, da še vedno lahko igra na najvišji ravni. Pred več kot 10.000 gledalci je bila Nemki najmanj enakovredna, res pa je, da je v primerjavi z aktivno kariero število udarcev skrajšala in poskušala več napadati na mreži, s čimer je varčevala energijo.

Razloga za slovo materinstvo in avtoimuna bolezen

Danka je bila kar 71 tednov prva igralka na ženski jakostni lestvici WTA. Manj uspešna je bila na turnirjih za grand slam, kjer je zmago dosegla le leta 2018 v Melbournu. A to je zgodovina. Zdaj ima teniška igralka druge obveznosti. S svojim možem, nekdanjim NBA-košarkarjem Davidom Leejem, sta lani prvič postala starša in tudi mala Olivia je razlog, da profesionalni šport ne pride več v poštev.

Drugi razlog za zgodnje slovo je revmatoidni artritis, avtoimuna bolezen, zaradi katere igralki otekajo in se ji vnemajo sklepi. In prav slovo od športa ji lajša odnos do bolezni, kot je to sama razkrila na novinarski konferenci: »Tega se verjetno ne bom nikoli znebila, uspelo pa se mi je bolje prilagoditi na bolezen.«

Najbolj bodo Wozniackijevo pogrešali danski ljubitelji tenisa. Edini up, ki bi jo kratkoročno morda lahko nasledil, je 19-letna Clara Tauson, trenutno 38. igralka na lestvici WTA, v moški konkurenci pa za izjemen talent velja 18-letni Holger Rune, 91. igralec lestvice ATP.