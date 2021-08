Za začetek dvojni slovenski uspeh: napredovala tudi Zidanškova

Po uri in 56 minut je po izenačenem boju s 6:4 in 7:6 (4)premagala Američanko. Za Zidanškovo, ki je naredila precej manj neizsiljenih napak kot tekmica, je to prva zmaga v tretjem medsebojnem srečanju nad 26-letno Američanko, rojeno v Zadru, sicer 85. igralko sveta.V drugem kolu se bo Zidanškova pomerila z drugo nosilko, Belorusinjo. Če jo bo uspela presenetiti in če bo napredovala tudi Juvanova, bo v tretjem kolu prišlo do slovenskega obračunaBelorusinja je zločila Srbkinjos 6:4 , 6:7 (4) in 6:0. V drugo kolo se je uvrstila tudi branilka naslovaOsaka iz Japonske. Tretja igralka turnirja je gladko izločila Čehinjos 6:4 in 6:1.Drugi tekmovalni dan v New Yorku dvoboj čaka še, čaka jo deseta nosilka Čehinja. Tekmovalki sta se v prvem kolu New Yorka merili že leta 2012, v dveh nizih je bila boljša dvakratna zmagovalka Wimbledona.