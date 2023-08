Zabave z alkoholom mu uničujejo teniško prihodnost

Avstralski teniški igralec grških korenin Nick Kyrgios se je znašel na pomembnem križišču glede nadaljevanja svoje teniške poti. Poškodba kolena pri njem ni tako nedolžna, kot se je sprva zdelo, zaradi te je nazadnje tudi izpustil Wimbledon, kako pa bo glede njegove vrnitve, še ni jasno.

Kyrgiosovo obnašanje je sicer v javnosti pogosto botrovalo prav posebni pozornosti in tudi zgražanju, zdaj pa je 28-letnik tudi obrazložil, kako gleda na svojo teniško prihodnost. »V tenisu nikakor ne bom tako dolgo vztrajal kot Roger Federer, Novak Đoković ali Rafael Nadal. Ne bom igral niti do svojega 33. leta,« je poudaril in pri priči prejel odziv, čemu tako zadržano oz. pesimistično razmišlja. Odgovora ni skrival: »Res sem star šele 28 let, toda po vse zabavah in alkoholu se počutim, kot bi jih imel 57 ...«

Avstralec se je sicer junija v Stuttgartu poskusil vrniti k teniški karavani, pa je bilo zanj v 1. kolu turnirja hitro konec. »Pri priči sem videl, da se je znašel v težavah. Če ne bo delal na tem, da okrepi svoje koleno, se mu ne piše dobro,« je bil jasen njegov trener, prav tako nekoč znan avstralski teniški igralec, Mark Philippoussis.