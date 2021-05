Zgodnje slovo druge nosilke v Madridu

Gruzijcu turnir v Münchnu

Japonka, druga teniška igralka svetovne lestvice, je izpadla že v drugem krogu turnirja v Madridu. Čehinjajo je premagala s 6:4, 3:6 in 6:1.Štiriindvajsetletna in 1,80 m visoka tenisačica iz Olomouca je na 20. mestu lestvice WTA. Osaka je aktualna zmagovalka turnirjev za grand slam v Avstraliji in ZDA, na trdih podlagah je osvojila sedem turnirjev, nobenega pa še na peščenih igriščih, kot je na turnirju v španski prestolnici. A je v njej kljub temu pred dvema letoma igrala v četrtfinalu. Na peščena igrišča se je tokrat vrnila prvič po letu 2019 in nastopu na odprtem prvenstvu Francije.Muchova se je šele prejšnji teden prvič prebila v najboljšo dvajseterico igralk sveta, na OP Avstralije v Melbournu pa je na začetku leta igrala v polfinalu.se je od Madrida poslovila včeraj v drugem krogu, ko je priznala premoč prvi nosilkiGruzijecje zmagovalec turnirja ATP v Münchnu. Devetindvajsetletni igralec iz Tbilisija in peti nosilec turnirja z nagradnim skladom 419.000 evrov je v finalu po uri in 28 minutah premagal sedmopostavljenega Nemcas 6:4 in 7:6 (5).