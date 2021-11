Zverev postal najboljši igralec letošnje sezone

Nemški teniški zvezdnik Alexander Zverev se je drugič po letu 2018 razveselil končne zmage na zaključnem turnirju najboljše osmerice sezone ATP. V finalu Torina, kjer je bil turnir prvič, je tretji igralec sveta s 6:4 in 6:4 premagal drugega igralca sveta, Rusa Danila Medvedjeva. Z zmago na tekmovanju si je prislužil 2.143.000 dolarjev nagrade.

Olimpijski prvak iz Tokia je tako prekinil niz petih zaporednih neuspehov proti Medvedjevu, hkrati se mu je oddolžil tudi za poraz v predtekmovalni skupini. S šestim osvojenim turnirjem je tudi postal najuspešnejši igralec sezone. Za povrh je letos dobil tudi največ posameznih dvobojev, oba finalista sta pred zadnjim obračunom zmagala na 58 srečanjih s tekmeci.

Za finalno zmago sta bila Zverevu dovolj dva odvzema servisa Medvedjevu, obakrat se je to zgodilo povsem na začetku niza. V nadaljevanju je nemški as odlično serviral, branilcu lovorike ni ponudil niti ene priložnosti za odvzem začetnega udarca, tako da je zanesljivo slavil zmago. Z njo je postal šele četrti igralec, ki je bil na zaključnem turnirju boljši od prvega in drugega nosilca.

Zverev, zanj je bil to 19. osvojeni turnir v karieri, je postal deseti igralec, ki je zaključno tekmovanje dobil več kot enkrat, Medvedjev pa je zamudil priložnost, da bi postal prvi po Srbu Novaku Đokoviću in letu 2015, ki bi mu uspelo ubraniti lovoriko.