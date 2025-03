Zvereva ponovno ugnal neugodni Francoz

Filipinska teniška igralka Alexandra Eala je na turnirju serije masters 1000 v Miamiju v četrtfinalu presenetila drugo igralko sveta Igo Šwiatek iz Poljske s 6:2 in 7:5. Že v osmini finala je izpadel prvi nosilec, Nemec Alexander Zverev. S 3:6, 6:3 in 6:4 ga je ugnal Francoz Arthur Fils.

Zverev je odločilnem tretjem nizu povedel s 3:1, toda Fils je ostal zbran in osvojil naslednje štiri igre. »V tretjem nizu sem mislil, da je konec, ko je bil rezultat 1:3 in je odlično serviral,« je dejal Francoz. »Rekel sem si: "Dobro, ne jezi se. Poskusi igrati kot znaš, in se bori, če dobiš break, je to lepo."« Fils je bil proti drugemu igralcu sveta uspešen tudi lani v finalu turnirja v Hamburgu.

Đoković danes nadaljuje s pohodom

V četrtfinalu je bil štirinajsti nosilec Grigor Dimitrov iz Bolgarije boljši od Argentinca Francisca Cerundola s 6:7 (6), 6:4 in 7:6 (3). Obračun Novaka Đokovića in Sebastiana Korde so organizatorji prestavili, saj se dvoboji ne smejo začeti po enajsti uri zvečer.

Devetnajstletna Alexandra Eala, ki je na glavnem turnirju nastopila s posebnim povabilom, se je nepričakovano uvrstila v polfinale. Alexandra Eala se je pri 13 letih preselila v Španijo, da bi se pridružila akademiji Rafaela Nadala na Mallorci, Toni Nadal, Špančev stric in nekdanji trener, pa je bil v njeni loži na tej tekmi.

Izkoristila je slabšo predstavo Ige Šwiatek in se kot prva Filipinka uvrstila med zadnjih osem igralk na turnirju WTA 1000. Ohranila je tudi svojo osredotočenost, ko se je v drugem nizu borila z zaostankom 2:4 ter nato prišla do preobrata s štirimi zaporedno dobljenimi igrami.

»Ne morem verjeti, to je neresnično. Tako sem srečna in tako blagoslovljena, da se lahko kosam s tako igralko na tem odru,« je dejala Filipinka, ki je zdaj premagala tri zmagovalke turnirjev za grand slam na poti do zadnjih štirih v Miamiju. Pred tem je imela opravka z Jeleno Ostapenko in Madison Keys, preden je ugnala še Poljakinjo. Četrta nosilka iz ZDA Jessica Pegula pa je s 6:4, 6:7 (3) in 6:2 ugnala Britanko Emmo Raducanu.