Zvezda je rojena, ne bo muha enodnevnica

To je zgodba o uspehu. Emma Raducanu, ki tekoče govori mandarinščino in obvlada romunsko kuhinjo, je lopar prvič prijela pri petih letih, med profesionalkami pa debitirala letos v Nottinghamu. Da je iz pravega testa, je pokazala, ko je kot povabljenka v Wimbledon prišla do četrtega kroga. Zdaj pa je pri 18 letih osvojila OP ZDA in srca navijačev in sponzorjev. Koliko je zslužila v New Yorku in koliko pred tem. Kdo ji je izročil pokal?