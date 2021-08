Nekoč brskal po smeteh, zdaj je v Tokiu našel olimpijsko srebro

Galal Yafai proslavlja v dvorani Kokugikan. FOTO: Ueslei Marcelino/Reuters

Veselje v Bolgariji, ​Brazilec Sousa do zlata z nokavtom

Turkinja zlata v velterski kategoriji

Zmagovalec olimpijskega turnirja v najlažji boksarski kategoriji je Britanec. V finalnem dvoboju v kategoriji od 48 do 52 kilogramov je s 4:1 premagal Filipinca. Yafai je v četrtek ugnal Kazhastanca, Paalam pa Japonca, ki sta tako osvojila bronasto odličje.Yafai, nekdanji tovarniški delavec, je Veliki Britaniji s sobotnim uspešnim nastopom priboril prvo boksarsko zlato na tokratnih olimpijskih igrah. V Tokiu so britanski boksarji poleg tega osvojili še dve srebrni in dve bronasti kolajni. Za zmago nad Paalamo je 28-letni Britanec Filipinom preprečil možnost za osvojitev prvega zlatega olimpijskega odličja v boksu. Filipinski boksarji so v japonski prestolnici sicer osvojili dve srebrni in eno bronasto medaljo.Tudi Paalam je izjemna zgodba o uspehu: v domačem Cagayan de Oru je bil nekaj časa brezdomec, preživljal pa se je z brskanjem po smetišču.Bolgarkaje postala olimpijska prvakinja v najlažji boksarski kategoriji. V finalnem dvoboju tekmovalk od 48 do 52 kg je s 5:0 nadvladala Turkinjoin za Bolgarijo tako osvojila prvo olimpijsko zmago v ženskem boksu. Bronastih odličij se veselita Japonkain TajvankaBrazilecsi je z nokavtom Ukrajincav Tokiu priboril zlato olimpijsko odličje. V finalnem dvoboju v kategoriji do 75 kg je ukrajinskega nasprotnika položil na tla v tretji rundi. Bron sta po četrtkovih porazih s prvouvrščenima osvojila Rusin FilipinecBakšija, ki tekmuje pod nevtralnimi simboli z oznakami Ruskega olimpijskega komiteja, je v polfinalu premagal Sousa, Hižnjak pa je s 3:2 ugnal Filipinca Marciala.Turška boksarkaje dobila finalni dvoboj v kategoriji do 69 kg. 32-letna Turkinja se je pomerila s Kitajkoin jo premagala v tretji rundi s 3:0. Bronasti odličji gresta v roke Indijkein Američanke