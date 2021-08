Čehovo dekle naj bi v Sloveniji nadlegovali in ji celo grozili

Anna Maria Orel se je na instagramu po dolgem in počez razpisala o pritiskih, ki jih je doživela v Sloveniji. FOTO: Facebook A. M. O.



Kritična tudi do novinarjev

Sredi junija je v javnost prišla novica, da Kristjan Čeh ne sodeluje več s trenerjem Gorazdom Rajherjem. FOTO: Drago Perko

se je dober mesec dni pred začetkom olimpijskih iger v Tokiu, kjer je v sobotnem finalu meta diska na olimpijskih igrah v Tokiu zasedel peto mesto, razšel s trenerjem. Ta ni želel, da bi na treningih sodelovala estonska metalka kladiva, sicer Kristjanovo dekle. Orlova je svoj pogled na vse skupaj objavila na Instagramu.»Po mesecih, ko sem molčala, je zdaj končno napočil čas, da se odzovem. Nikoli v življenju me še niso tako nadlegovali in nisem bila priča toliko grožnjam dveh odraslih moških, kot je bilo to v zadnjih mesecih. Kršili so mi osnovne pravice – tako človeške kot športne. Hoteli so, da zapustim svojega fanta, česar seveda nisem naredila, ker sem 25-letna ženska in sama sprejemam odločitve. Prepovedali so mi prihod na štadion, s svojim fantom pa nisem smela trenirati,« je zapisala Orlova.Rajher je odločno zanikal omenjene grožnje in nadlegovanje. »Kar je Anna zapisala glede groženj in nadlegovanja, je čista laž. Kar je napisala, ni res, nihče ji ni grozil, to je zgolj hrana za medije. A sam sem se vedno zavzemal, da se takrat, ko se dela, dela, prosti čas pa je prosti čas. Služba je služba, družba pa družba. In šport je za Kristjana Čeha služba,« je povedal Rajher, ki je ta čas na dopustu.Orlova je izpostavila, da ni vplivala na razhod Čeha s trenerjem. »Kristjanu nisem nikoli svetovala, naj zapusti trenerja pred najpomembnejšo sezono v življenju, pred olimpijskimi igrami v Tokiu. Podpirala sem ga in skupaj sva skušala rešiti zaplet.«Zapisala je, da je njegova »ekipa« delala proti njemu in da je to oba skoraj zlomilo. »Bila sem na poti do olimpijskega nastopa v svoji disciplini. Vedno sem skušala biti prava profesionalka, trening je bil na prvem mestu. Psihično nisem bila dovolj močna, ko sem se ukvarjala z vsemi ničvrednimi stvarmi. Na žalost mi na koncu ni uspelo.«Kritizirala je tudi novinarje, češ da jih je lahko sram, ker niso preverili vseh informacij. »Z izmišljenimi zgodbami hrepenijo le po klikih, čeprav me sploh niso vprašali za komentar. To je najino življenje, ne pa smešna zgodba za druge, ki so brali članke in ocenjevali,« je bila brez dlake na jeziku, zapis pa sklenila z naslednjimi besedami: »Vse, kar lahko naredim, je, da vas prosim za več sočutja v prihodnje. Nikoli ne veš, kaj se dogaja za odrom.«Orlova ni navedla poimensko, kdo naj bi bila odrasla moška, ki naj bi jo nadlegovala. Se je pa Čeh pred OI razšel tako z Rajherjem, ki je bil pred tem vseh sedem let njegov trener in je tudi odkril njegov talent, kot tudi z menedžerjem in nekdanjim kolesarjem»Treningi in tekme so Čehova služba. Ne smemo mešati posla in čustev, to ne gre. Tu ni ničesar osebnega, gre pa za odnos do posla. Nihče ne hodi in je z ženo v službi, če ta tam ne dela. Mene nič ne zanima, kaj kdo dela v prostem času. Tako je bilo tudi januarja in februarja, ko sva s Kristjanom prvič govorila o tem, ali je lahko njegovo dekle na treningih. Sedem let sem z njim, vem za vsak njegov dih, zadnja tri leta pa sva imela profesionalen odnos. To je tisto, kar sem vedno in bom vedno tudi zahteval,« je dejal Rajher, ki je bil 14 let tudi policist.»Zaradi različnih pogledov, s kom lahko treniram, je prišlo do prehitrih reakcij tako na moji kot na trenerjevi strani. Zahteval je, da pri treningu ni mojega dekleta. To je bil glavni razlog, da sva se razšla,« je sredi junija, ko je v javnost prišla novica o razhodu s trenerjem, povedal Čeh, ki se nocoj iz Tokia vrača v domovino.