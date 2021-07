Đoković, Hačanov in Carreño Busta v polfinalu

Prvi zvezdnik olimpijskega teniškega turnirja, Srb Novak Đoković, si je brez težav izboril nastop v polfinalu, potem ko je s 6:2 in 6:0 na hitro premagal nosilca brona izpred petih let, domačega igralca Keija Nišikorija. Drugi polfinalist je Rus Karen Hačanov, ki je bil s 7:6 (4), 4:6 in 6:3 boljši od Francoza Uga Humberta.



Številka 2 svetovnega tenisa, Rus Danil Medvedjev, je v četrtfinalu izpadel. Drugega nosilca je namreč s 6:2 in 7:6 (5) izločil Španec Pablo Carreño Busta. Enajsti nosilec se bo zdaj v polfinalu pomeril s Hačanovom, ki je sicer 25. igralec svetovne lestvice. Zadnje mesto v polfinalu bosta zapolnila ali Nemec Alexander Zverev ali Francoz Jeremy Chardy. Boljši iz zadnjega dvoboja bo tudi Đokovićev tekmec v polfinalu.



V ženski konkurenci je danes na vrsti že polfinale. Švicarka slovaškega rodu Belinda Benčič je s 7:6 (2), 4:6 in 6:3 premagala Kazahstanko Jeleno Ribakino in se bo za olimpijsko zlato v sobotnem finalu pomerila z boljšo iz drugega polfinalnega dvoboja med Ukrajinko Jelino Svitolino ter Čehinjo Marketo Vondroušovo.

