Francozi zanesljivo, Španci s trpljenjem do polfinala OI

Francozi (četrtek ob 10.00 po srednjeevropskem času) se bodo za vstop v finale udarili z boljšim iz dvoboja med Dansko in Norveško, Špance (14.00) pa čaka spopad ali z Nemčijo ali z Egiptom.

Francozi, ki po dveh zaporednih zmagah na olimpijskih igrah ter srebru na zadnji olimpijadi v Rio de Janeiru želijo spet stopiti na najvišjo stopničko, niso imeli težav z Bahrajnom. Prvi polčas so dobili s sedmimi goli razlike (21:14), do konca dvoboja pa je razmerje moči tudi na semaforju ostalo identično. Za Francijo, ki je s četrtim mestom razočarala na zadnjem svetovnem prvenstvu v Egiptu, je devet golov prispevalDvakratni olimpijski prvaki iz Pekinga 2008 in Londona 2012 so na prvem četrtfinalnem obračunu takoj prevzeli pobudo in tekmece z Bližnjega vzhoda zasenčili v vseh prvinah igre. Pri Bahrajnu je bil najučinkovitejši posamezniks petimi goli.Veliko bolj napeto je bilo na drugem obračunu med evropskimi prvaki Španci in svetovnimi podprvaki Švedi. Ti so v drugem polčasu po vodstvu v prvem z 20:18 vodili tudi že s štirimi goli naskoka (29:25). A sledil je velik preobrat tekmecev na krilih vratarja, ki je iz obrambe v obrambo večal nelagodje v švedski vrsti. Skupaj z nekaj zapravljenimi sedemmetrovkami Skandinavcev so Španci – prvi strelci so bili(7),in(oba 6), medtem ko jih jedosegel kar deset – razmeroma mirno pripeljali tekmo do konca in se izognili drami v zadnjem napadu za končno zmago s 34:33.V torek bosta na sporedu še dve četrtfinalni tekmi. Dansko-norveški obračun se bo začel ob 10. uri, nemško-egiptovski pa ob 13.45.