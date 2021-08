Kristina Timanovska ne razmišlja o političnem azilu

Rekli so ji, naj sporoči, da je poškodovana in da želi domov

Kristina Timanovska na Poljskem. FOTO: Wojtek Radwanski/AFP

Beloruska atletinjaje dan po prihodu na Poljsko povedala, da je vesela, da je na varnem. Razkrila je, da ne namerava zaprositi za politični azil, želi pa ostati na Poljskem. »Vesela sem, da sem tu, da sem na varnem,« je na novinarski konferenci v Varšavi povedala Timanovska, ki je v sredo iz Tokia prek Dunaja prispela na Poljsko. Zahvalila se je japonskim in poljskim oblastem, da so ji omogočili let v Varšavo.»Ne razmišljam o političnem azilu,« je še povedala. »Želim zgolj nadaljevati svojo športno kariero,« je izpostavila. Dodala je, da namerava ostati na Poljskem. »Poljsko smo izbrali, potem ko sem o tem govorila tudi s svojimi starši, ki so dejali, da je to verjetno najboljša možnost zame,« je dejala. Izrazila je upanje, da bodo tja prišli tudi starši. Njen soprognaj bi na Poljsko, ki mu je podelila humanitarni vizum, prispel že danes, je povedala atletinja. Belorusijo je zapustil v začetku tedna.Šprinterka Timanovska je minuli konec tedna odklonila vrnitev v domovino iz olimpijskih iger v Tokiu in zaprosila za zaščito pred beloruskim režimom. Zaplet je nastal, ko jo je beloruski olimpijski komite izključil iz olimpijske odprave. Uradno naj bi brez mesta v beloruski olimpijski odpravi ostala zaradi slabega čustvenega in psihološkega stanja, a dejansko naj bi bila ta odločitev posledica njene javne kritike na račun trenerjev, ki so jo brez opozorila uvrstili v štafeto teka na 4 x 400 metrov.»V olimpijski vasi so mi rekli, naj sporočim, da sem poškodovana, da želim domov. In če tega ne storim, bom imela težave po vrnitvi,« je razložila danes v Varšavi. V nedeljo je bila že na poti na letališče v Tokiu, od koder naj bi odletela v domovino, a se je nato odločila ostati na Japonskem. Do ponedeljka je bila sprva pod zaščito japonskih oblasti, nato pa je bila na poljskem veleposlaništvu v Tokiu, kjer je dobila humanitarni vizum. V sredo je prek Dunaja pripotovala na Poljsko.