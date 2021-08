Maja Mihalinec Zidar kljub izidu sezone izpadla v četrtfinalu

Slovenska atletinja Maja Mihalinec Zidar je s svojim izidom sezone, 23,62 sekunde (veter +0,9 m/s), v kvalifikacijah teka na 200 m na olimpijskih igrah v Tokiu zasedla 35. mesto in se ni uvrstila v ponedeljkov polfinale. Tekla je v zadnji, sedmi skupini predtekov in bila v njej četrta.



V kvalifikacijah so se v polfinale uvrstile najboljše tri iz vsake skupine ter še tri preostale najhitrejše po času. Enaintridesetletna Mozirjanka je za dve stotinki izboljšala svoj najboljši čas sezone, v kateri jo je za nekaj časa zaustavila poškodba, precej pod osebnim rekordom (22,78). Za polfinale je bilo po času treba teči 23,16 sekunde.

Morala bi teči hitreje

»To, da sem dosegla najhitrejši izid letos seveda ni slabo. In to na velikem tekmovanju, kar nikdar ni lahko. A ne glede na vse z izidom nisem zadovoljna. Treningi so kazali, da se stanje poškodbe precej izboljšuje. Morala bi teči hitreje, a očitno pod maksimalno obremenitvijo še ne najdem pravega in dovolj sproščenega koraka. Tečem na silo, kar na 200 metrov nikakor ni optimalno. Žal me je ta poškodba ustavila na poti do ciljev in izidov za katere sem trenirala,« je po tekmi povedala slovenska reprezentantka.



V zadnji kvalifikacijski skupini je bilo le pet tekačic, saj ni nastopila Nizozemka Jamile Samuel, ki je imela boljši osebni in letošnji izid od slovenske prvakinje. Ta je v skupini od tretjega mesta, ki ga je zasedla Avstralka Riley Day (22,94), ločilo več kot pol sekunde.



V skupini je zmagala Američanka Jenna Prandini (22,56), ki je imela skupno deveti izid, najhitrejša med vsemi pa je bila Namibijka Christine Nboma, ki je z 22,11 postavila svetovni rekord do 20 let. To je druga disciplina Maje Mihalinec Zidar, saj je 30. julija na OI izpadla v kvalifikacijah teka na 100 metrov. Dosegla je skupno 44. čas. Z 11,54 sekunde (veter -0,3 m/s) in svojim najboljšim izidom sezone je bila peta v četrti kvalifikacijski skupini.

Že odločena le za nastope v domovini

»Sezona zame še ni končana. Na treningih sem začela končno delati prave stvari. Ne vem še točno, kje vse bom nastopala, lahko potrdim le domače nastope na ekipnem prvenstvu in v mednarodni ligi. Zdaj lahko spet dobro treniram, a očitno potrebujem še nekaj časa, da se približam izidom, ki bo zadostovali za polfinale, kar je bil tukaj cilj in v kar smo verjeli,« je še povedala mlada tekmovalka, ki s ponosom že dve leti nosi tudi verižico s petimi olimpijskimi krogi.



Je edina v sedemčlanski slovenski atletski zasedbi v japonski prestolnici, ki bo nastopila v dveh disciplinah, več je pričakovala prav na 200 m. Bila je že olimpijka, v Riu de Janeiru leta 2016 je na 200 metrov zasedla 48. mesto. Izkazala pa se je na svetovnem prvenstvu leta 2019 v Dohi, kjer se je na polovici kroga prebila v polfinale in končala na 12. mestu. Marca letos je bila šesta na 60 metrov na dvoranskem evropskem prvenstvu na Poljskem. Doslej je bila dvakrat najboljša atletinja leta v Sloveniji, leta 2015 in 2019, ko je bila med drugim še šesta na dvoranskem EP v Glasgowu na 60 m in je zmagala na 100 m na evropskih igrah v Minsku.



V ponedeljek bosta na olimpijskem štadionu v Tokiu nastopila še Luka Janežič ob 13.05 v prvi skupini polfinala na 400 m, v kvalifikacijah pa bo ob 12.20 začela Tina Šutej v skoku s palico.





