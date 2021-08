Mrakova in Macarolova pred zadnjimi temi regatami blizu najboljšim

Slovenki sta napredovali na peto mesto. FOTO: Ivan Alvarado/ Reuters

V osmi regati malce slabše

Slovenska jadrnica je med boljšimi. FOTO: Peter Parks/AFP

Slovenski jadralkiinsta po četrtem dnevu tekmovanj razreda 470 na olimpijskih igrah v Tokiu z osmega mesta po šestih regatah napredovali na peto mesto. Po tretjem in devetem mestu v današnjih plovih imata 46 točk.Po dnevu premora se je v Enošimi nadaljevalo tekmovanje v tem razredu, v sedmi in osmi regati so se merili na regatnem polju Žusi. Pred zadnjimi tremi regatami Slovenki za ta čas tretjo posadko zaostajata za 18 točk. Mrakova in Macarolova sta bili v sedmi regati tretji in sta po polovici dneva napredovali na četrto mesto. Imeli sta 37 točk.V tej regati sta zmagali Britankiin. Millsova je na olimpijskih igrah pred petimi leti v Riu olimpijsko zlato osvojila z drugo flokistko. Drugi sta bili s šestimi sekundami zaostanka Grkinjiin, ki sta dolgo vodili, nato pa sta zmago zapravili v zadnji stranici proti cilju.Slovenki sta za britansko posadko zaostali osem sekund in zabeležili prvo uvrstitev med prvo trojico na teh OI. Po četrtem mestu v prvem delu plova sta v drugem prehiteli izraelsko posadko in imeli nato po prihodu v cilj skupno 14 točk zaostanka za tretjim mestom v skupnem seštevku.V osmi regati OI pa sta začeli slabše, na 12. mestu. Pri drugem merjenju časa sta pridobili eno mesto, a imeli že minuto in 26 sekund zaostanka za vodilno ameriško posadko. Na naslednjih dveh bojah sta pridobili še po eno mesto in na koncu na devetem tudi prijadrali v cilj. Zmagala je nemška jadrnica, ki pa je daleč od najboljših.Skupno vodstvo sta prevzeli Britanki, ki imata po zmagi in tretjem mestu 18 točk. Doslej vodilni Poljakinjiinsta drugi s točko zaostanka. Nekdanji svetovni prvakinji sta bili v regati peti in šesti in imata 19 točk. Tretji sta ostali dvakratni zaporedni evropski prvakinji, Francozinjiin. Po šestem mestu v sedmem plovu in petem v osmem imata sedaj 28 točk. Pred Slovenkama sta še Švicarkiin(45).Tekmovanje se bo z dvema regatama nadaljevalo v ponedeljek, v sredo pa je na programu še regata za medalje najboljše deseterice.