Novak Đoković navduševal telovadce

Znano je, kakšen perfekcionist je. Mož številnih športnih talentov neguje raznolikost treningov, na olimpijskih igrah, kjer se zelo zabava in se trudi, da bi bil čim manj zvezdniški in nedostopen med športniki z vsega sveta, je presenetil telovadce.Po prvem dvoboju na olimpijskem turnirju, na katerem bo poskušal osvojiti še edino lovoriko, ki je nima v vitrini, zlato kolajno, se je odpravil v telovadnico in se preizkusil v nekaterih vajah. Razkril je, da je izjemno elastičen in gibljiv, nad čimer so bili navdušeni telovadci in telovadke iz belgijske reprezentance, ki so sprva z začudenjem gledali, kdo se jim je pridružil pri vadbi, potem pa so bili vidno vzhičeni, da so bili v družbi enega od največjih športnikov na OI.