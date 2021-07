Olimpijska prvakinja iz Ria prevelik zalogaj za Marušo Štangar

Od peterice slovenskih judoistov, ki so se uvrstili na olimpijske igre v Tokiu, je prva na blazine znamenite dvorane Nippon Budokan stopila Maruša Štangar, ki je ognjeni krst na največji športni prireditvi prestala z devetim mestom v najlažji kategoriji do 48 kilogramov.



Potem ko je 23-letna Ljubljančanka v uvodnem krogu ujela v končni prijem Južnokorejko Jujeong Kang in se ji z zmago z iponom na najlepši način oddolžila za predlanski poraz na turnirju za veliko nagrado v Antalyji, je morala v drugem krogu priznati premoč argentinski šampionki Pauli Pareto.



Izkušenejša Južnoameričanka, ki je pred petimi leti v Riu de Janeiru zablestela z naslovom olimpijske prvakinje, je Štangarjevo že po desetih sekundah presenetila z metom za vazari. Judoistka Olimpije je v nadaljevanju poskušala vse, da bi nadomestila zaostanek, vendar pa jo je trenutek nepazljivosti po poldrugi minuti dvoboja stal novega padca na bok in drugega vazarija, s katerim je Paula Pareto prišla do uspeha z iponom.



Slovenske barve bo jutri na olimpijskem turnirju v judu branil Adrian Gomboc (do 66 kg), ki bo skušal v uvodnem krogu upravičiti vlogo proti Zambijcu Stevenu Munganduju. V primeru (pričakovane) zmage pa 26-letnega Prekmurca, ki od jeseni 2017 brani barve Bežigrada, čaka bistveno težje nadaljevanje.

